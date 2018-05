Terasele din Centrul Vechi au fost pline de turiști străini. „Este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut în viaţa mea”

Jumătate dintre turiştii care sărbătoresc 1 Mai pe litoral sunt bucureşteni. În locul lor, în Capitală petrec străinii. Terasele şi barurile din Centrul Vechi au fost pline azi noapte de tineri care cred că au găsit în România formula fericirii: un loc nou şi preţuri comparabile cu cele din ţările lor.

Dacă unii au decis să schimbe marea pe o terasă din zona Lipscani, un grup de fete a ajuns în Centrul Istroic pentru o petrecere de burlăciţe.

„În primul rând să mă distrez cu sora mea. Este o viitoare mireasă. Nu am văzut atât de mulţi străini până acum. Atmosferă super, oameni super, oferte foarte ok”, afirmă o tânără.

La câţiva paşi de mireasa româncă, un viitor mire a bătut drumul din Suedia până în România, alături de prieteni, ca să îşi ia adio de la burlăcie.

„Avem o petrecere a burlacilor aici. Mirele nu este acum, dar când vine vom merge în câteva cluburi, vom cunoaşte câţiva oameni, vrem să ne pierdem minţile practic. Este un oraş frumos, este distracţie. Ne place vremea mai presus de orice, pentru că suntem din Suedia. Ne simţim bine”, spune un tânăr din Suedia.

Noaptea trecută, cei mai mulţi dintre petrecăreţi din Centrul vechi al capitalei erai străini care se declarau îndrăgostiţi de Bucureşti.

„Abia am ajuns aici. Cred că ne vom plimba un pic şi vom merge să agățăm câteva fete, probabil”, afirmă un turist străin.

„Vrem să ne distrăm. Tocmai am luat cina, am băut cocktailuri, am fumat narghilea. Suntem din Spania şi preţurile sunt cam aceleaşi ca la noi în acest local”, spune un turist.

„Este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut în viaţa mea. Sunt mulţi oameni, multă distracţie. Treabă foarte bună cu turiştii. (Este mai bine decât în Italia?) Sigur. De aceea m-am mutat aici”, mărturisește un bărbat.

De 1 Mai, în Centrul Vechi preţurile nu diferă de cele din alte alte perioade ale anului. Cea mai ieftină bere costă 7 lei.