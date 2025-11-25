Live TV

Termenul „handicap” înlocuit cu „dizabilitate” în legislație. Proiectul are scopul eliminării „conotațiilor stigmatizante”, spune USR

pers-cu-handicap

Senatul a adoptat inițiativa legislativă a senatorilor USR Cynthia Păun și Irineu Darău prin care termenul „handicap” este înlocuit în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu termenul „dizabilitate”. Proiectul urmează să fie votat de Camera Deputaților.

Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor, senatorul USR Irineu Darău a susținut că modificarea nu este una formală, ci exprimă o schimbare fundamentală de paradigmă a felului în care persoanele cu dizabilități sunt tratate de către societate.

„Îmi doresc civilizație, respect și incluziune. Propunem o soluție simplă și de bun-simț. Persoanele cu dizabilități și asociațiile de profil își doresc acest lucru. Alinierea cu standardele europene și folosirea generală în lege a termenului dizabilitate ar fi trebuit rezolvate deja demult. Îmi doresc și sper ca toți parlamentarii să voteze această inițiativă. Putem face mult bine, atât de simplu, dacă ne dorim”, a declarat senatorul USR Irineu Darău, potrivit unui comunicat de presă al USR.

Proiectul adoptat de Senat poate fi accesat AICI.

Intervenția legislativă are ca scop atât armonizarea limbajului juridic cu terminologia utilizată la nivel național și internațional în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități; alinierea la utilizarea curentă, în care sintagma „persoană cu dizabilități” este predominant folosită de instituțiile de profil, organizațiile specializate și documentele internaționale și, nu în cele din urmă, înlăturarea conotațiilor stigmatizante pe care termenul „handicap” le-a căpătat în utilizarea publică.

„Proiectul de lege de azi este simplu, dar important: schimbăm în legea specială termenul persoană cu handicap cu termenul persoană cu dizabilități. Pentru că legile nu sunt doar texte juridice, sunt oglinda felului în care ne raportăm la cei vulnerabili. Organizațiile persoanelor cu dizabilități cer de ani buni această schimbare. Nu s-a făcut până acum, deși nu costă nimic. Nu complică nimic”, a declarat senatoarea USR Cynhia Păun, secretar al Comisiei pentru familie și solidaritate socială din Senat.

Schimbarea terminologică reprezintă o corecție de natură moral-lingvistică, menită să clarifice mesajul social și să contribuie la reflectarea unei abordări moderne, centrate pe demnitatea și incluziunea persoanei.

Modificarea nu afectează denumirile actelor medico-administrative oficiale, respectiv: „certificat de încadrare în grad de handicap” și „grad de handicap”, acestea fiind menținute în forma actuală pentru a evita schimbări suplimentare în procedurile medicale, în documentația administrativă și în fluxurile instituționale aferente, mai spune sursa citată.

În favoarea schimbării au votat 78 de senatori, 32 s-au abținut și niciunul nu a votat împotrivă.

Senatul este prim for sesizat, iar Camera Deputaților este decizională.

