Peste 1.100 de blocuri din București rămân fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Astăzi încep atât lucrări de modernizare, cât și de reparare a unor avarii, în mai multe zone ale orașului. Intervențiile vor fi finalizate în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, anunță Termoenergetica.

„Avem în jur de 1100 de blocuri oprite aproximativ, din totalul de 9000 de blocuri”, a spus la Digi24 Adela Ciudoescu, director în cadrul Termoenergetica.

Ea adaugă că oprirea agentului termic nu are nicio legătură cu alegerile pentru Primăria Capitalei, așa cum s-au plâns unii utilizatori ai rețelelor sociale.

„Acest acest sistem a funcționat continuu timp de 2-3 săptămâni, dar în continuare există zone sensibile, care permanent au fost monitorizate, și pentru a preveni avariile majore - să nu uităm că se apropie sărbătorile de iarnă - a fost necesară oprirea în anumite zone ale Bucureștiului, pentru a evita cu adevărat o avarie majoră care ar periclita funcționarea la mult, mult mai multe blocuri”, a subliniat reprezentanta Termoenergetica.

Ea a adăugat că, etapizat, din această seară zonele afectate vor începe să aibă din nou apă caldă și căldură, „în funcție de zonă, cum se termină” lucrările.

„Echipele lucrează continuu. Pe Șoseaua Iancului, în seara asta încercăm începem încărcarea instalației. Zona de Sector 4, pe lângă faptul că se intervine pe zona de avarii, avem și tronsoane noi de conductă modernizată care se integrează în sistem. Undeva mâine se va pune totul în funcțiune. Etapizat, până la finalul săptămânii, toate blocurile vor fi alimentate cu agent termic”, a mai spus Ciudoescu.

„Lucrările de reabilitare se termină, se face integrarea noilor conducte. În perioada următoare nu vor mai fi aceste sincope, tocmai pentru asta facem o pregătire, ca să putem funcționa continuu pe o perioadă cât mai îndelungată, cu acest sistem care are în continuare zone destul de multe vulnerabile”, a explicat ea.

„Avarii de moment vor mai exista, asta nu pot să neg, iar pe zona de partea de lucrări, de investiții se va lucra doar acolo unde există conducte provizorii”, a mai spus ea, adăugând că alte lucrări pentru înlocuirea țevilor vechi vor fi începute abia la primăvară, când va fi sistată furnizarea încălzirii.

Sectorul 2 se numără printre cele mai afectate. Vor avea de suferit în special locatarii blocurilor situate pe Șoseaua Iancului, șoseaua Pantelimon și Bulevardul Lacul Tei, unde în urmă cu o lună au fost alte reparații. Și în Sectorul 3 se lucrează pe conductele de pe Bulevardul Octavian Goga și strada Liviu Rebreanu.

Vor fi reparații masive și în Sectorul 4, pe Calea Văcărești, Bulevardul Șincai, strada Luică și strada Toporași. Iar în sectorul 6 se repară și o conductă de pe Bulevardul Timișoara.

Lista completă a zonelor și a blocurilor rămase fără încălzire și apă caldă o găsiți pe site-ul Companiei Termoenergetica și pe aplicația Termoalert.

