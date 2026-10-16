Termoenergetica începe probele la cald pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu lucrările la sistemul de termoficare

Termoenergetica București a anunțat că începe astăzi probele la cald pentru consumatorii racordați la rețeaua de termoficare din București. Probele se vor desfășura progresiv, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și starea conductelor, precum și lucrările desfășurate în diverse zone ale orașului, subliniază compania.

Potrivit unui comunicat de presă, probele vor fi realizate în principal noaptea, având în vedere prognoza meteo din următoarele zile, care indică temperaturi în scădere. Probele sunt menite să asigure echilibrul hidraulic al sistemului de termoficare și să verifice funcționalitatea traseelor de alimentare.

Termoenergetica mai spune în sezonul rece vor fi continuate doar acele lucrări pentru care pot fi realizate provizorate, astfel încât furnizarea agentului termic pentru căldură către clienți, să nu fie afectată.

Asociaţiile de proprietari au obligația de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor, inclusiv operațiunile de aerisire a caloriferelor din apartamente, mai spune Termoenergetica.

Asociațiile care doresc amânarea furnizării pot face o cerere în acest sens.

Editor : M.B.