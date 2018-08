Terorizată de hoți. Familie jefuită de două ori, în 6 luni

O familie care locuieşte lângă Capitală se plânge că e terorizată de hoți. Oamenii au fost jefuiți de două ori în 6 luni. Sunt deranjaţi mai ales că loviturile au fost surprinse de camerele de supraveghere din locuință, dar nici așa autorii nu au fost prinşi.

- Acum a luat banii, ea e punga pe care o aveam cu banii de sub scaun, e dat în spate. Ies din maşină, pitesc din bani sau nu le vine să creadă câţi bani au găsit. 20 de mii de euro și 200 de milioane.

Primul jaf a avut loc în februarie. Camerele de supraveghere montate pe casa victimei nu i-au speriat pe hoţi care în doar câteva minute au dat lovitura. Păgubiţii sunt convinşi că hoţii au acţionat la pont.

Ionel Luca, păgubit: Mi-au intrat în maşină, direct sub scaun s-au uitat. Nu au căutat în torpedou, pe nicăieri, s-au dus direct aici și mi-au luat banii.

Oamenii au reclamat imediat furtul la poliţie. Au aşteptat în zadar să-şi recuperezte paguba. Şi de parcă nu era de ajuns, la finalul săptămânii trecute au fost călcaţi din nou de hoţi. Erau plecaţi în vacanţă.

Dorina Luca, păgubită: Noi eram plecați în Maramureș și pe la 1 fără 20 mă sună băiatul. M-am gândit că s-a întâmplat ceva că nu mă suna la ora aceea. Am reușit să vorbesc cu el. Mi-a spus că au venit hoții și au vrut să intre în casă. A auzit când au forţat geamul, a venit aici, şi i-a văzut. Când ei au început să strige poliţia, hoţii au ieşit şi au fugit.

În locuință se afla unul dintre copii și un prieten al familiei.

Adrian Manga, martor: Am văzut o umbră, m-am întos să iau telefonul sau să aprind lumina, nu mai ştiu ce am făcut prima dată, dar am apucat acel fier de călcat ca să mă apăr pentru că hoţul era clar la câţiva metri de mine. Au spart acest geam, geamul s-a forţat, au intrat aici, se observă urma de picior şi cum a fost forţat în aceste puncte.

Oamenii spun că nu mai știu ce să facă și îi acuză pe polițiști că au venit târziu la solicitare.

-Să vină poliția din Chitila să dureze o jumătate de oră? Copilul meu dacă nu auzea când s-a deschis geamul, dacă se întâlnea pe hol și îi dădea cu ranga în cap? Aici este în joc viața copiilor mei.

Polițiștii din Dragomirești spun că au intervenit în jumătate de oră pentru că aveau un singur echipaj care era în patrulare. Susţin însă până acum nu au avut doar două case jefuite de hoți în această localitate.

