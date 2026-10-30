Ți-au apărut fisuri în pereți după renovările vecinului? Cine plătește reparațiile și când poți cere despăgubiri

Proprietarii care constată fisuri în pereți sau alte deteriorări ale locuinței după lucrările de renovare din apartamentul vecin pot solicita despăgubiri, dacă dovedesc că pagubele au fost provocate de intervențiile respective. Într-un interviu acordat Digi24.ro, avocatul Bogdan Pițigoi a explicat în ce condiții pot fi recuperate costurile reparațiilor și unde pot fi reclamate modificările suspectate că încalcă legea.

Pentru un proprietar, renovarea înseamnă îmbunătățirea locuinței. Pentru vecinii afectați de lucrări, poate însemna cheltuieli neprevăzute și un conflict privind asumarea costurilor.

Când poți cere despăgubiri pentru fisurile provocate de renovările vecinului

„Proprietarii pot solicita despăgubiri dacă lucrările de renovare sau reconfigurare efectuate în apartamentul vecin le provoacă prejudicii, inclusiv fisuri în pereți. Temeiul legal îl reprezintă dispozițiile articolelor 1349, 1355 și 1357 din Codul civil, care reglementează răspunderea civilă și obligația de reparare a prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită.

Caracterul ilicit al faptei se stabilește în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz. De exemplu, executarea unor lucrări pentru care este necesară o autorizație, fără obținerea acesteia, poate constitui o încălcare a legii și poate atrage răspunderea celui vinovat pentru pagubele produse.

De asemenea, articolul 630 din Codul civil reglementează depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății. Astfel, chiar și atunci când proprietarul își exercită dreptul de a face lucrări în propria locuință, dacă acestea provoacă prejudicii care depășesc limitele normale ale relațiilor de vecinătate, instanța poate dispune, din considerente de echitate, acordarea de despăgubiri persoanei afectate și, după caz, restabilirea situației anterioare.” , a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Cum dovedești pagubele și ce despăgubiri poți solicita pentru daunele provocate

„Despăgubirile pot acoperi atât costurile reparării fisurilor apărute în pereți, cât și deteriorarea altor bunuri, precum mobilierul afectat de lucrări. În cazurile grave, în care pagubele fac imposibilă folosirea locuinței în condiții normale, proprietarul poate solicita compensații și pentru prejudiciile suplimentare suferite.

Pentru a demonstra amploarea pagubelor, este important ca proprietarul să fotografieze deteriorările și să păstreze dovezile relevante. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru a stabili natura și cauza prejudiciilor, poate fi necesară o expertiză tehnică, realizată fie la inițiativa proprietarului, fie în cadrul unui proces.

Expertiza dispusă de instanță poate avea o importanță deosebită în soluționarea litigiului, întrucât este realizată de un specialist desemnat în cadrul procedurii judiciare. Înainte de a ajunge în instanță, părțile pot încerca să soluționeze situația pe cale amiabilă, iar proprietarul afectat ar trebui să verifice și legalitatea lucrărilor executate în apartamentul vecin, inclusiv dacă acestea necesitau autorizație.”, a adăugat specialistul

Unde poți reclama lucrările neautorizate și cine răspunde pentru pagube

„În cazul în care un vecin execută lucrări de renovare care presupun intervenții asupra pereților, proprietarii afectați pot sesiza autoritățile pentru a verifica legalitatea acestora. Dacă există suspiciuni că lucrările sunt executate fără autorizațiile necesare sau că pot afecta structura de rezistență a clădirii, poate fi depusă o sesizare la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Poliția Locală.

Autoritățile competente pot verifica dacă lucrările respectă prevederile legale și pot dispune măsurile prevăzute de lege, inclusiv oprirea acestora, atunci când se constată nereguli.

Lipsa autorizației sau nerespectarea normelor legale nu îl exonerează pe proprietar de răspunderea pentru prejudiciile provocate. Acesta poate fi obligat să achite despăgubiri persoanelor afectate și, în condițiile legii, să readucă imobilul la starea inițială.

Poți obține despăgubiri și prin asigurarea facultativă a locuinței

Dacă proprietarul afectat are o asigurare facultativă a locuinței care acoperă pagubele respective, acesta poate notifica asiguratorul și poate solicita despăgubiri pentru costurile reparațiilor, în condițiile prevăzute în poliță. Notificarea trebuie făcută în termenul stabilit prin contract, care poate fi de 48 sau 72 de ore, în funcție de prevederile asigurării.

După evaluarea daunelor și plata despăgubirilor, compania de asigurări se poate îndrepta împotriva persoanei responsabile pentru producerea prejudiciului, pentru recuperarea sumelor achitate. Această procedură se numește acțiune în regres și permite asiguratorului să recupereze de la vecinul vinovat banii plătiți pentru acoperirea pagubelor.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce poți face dacă vecinul refuză să plătească despăgubirile

„Dacă proprietarul care a provocat pagubele refuză să achite costurile reparațiilor, persoana prejudiciată se poate adresa instanței de judecată pentru a obține despăgubiri. În cazul în care instanța admite cererea, iar hotărârea devine definitivă, aceasta poate fi pusă în executare silită.

Astfel, dacă vecinul nu își îndeplinește obligația de plată nici după pronunțarea hotărârii definitive, persoana prejudiciată poate apela la un executor judecătoresc pentru recuperarea sumelor stabilite de instanță, prin procedurile prevăzute de lege.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi