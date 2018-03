Tibi Ușeriu s-a întors fără piele pe tălpi și cu un deget degerat, după 600 de kilometri la -37 de grade

Pentru a treia oară la rând, Tibi Uşeriu câştigă cea mai cumplită competiţie de anduranţă din lume: ultramaratonul Arctic. În ultima săptămână a alergat încontinuu, a parcurs peste 600 de kilometri, înfruntând temperaturi de minus 37 de grade Celsius. A terminat cursa cu picioarele umflate, cu un deget degerat şi fără piele pe tălpi. Dar a depăşit Cercul Polar, a purtat cu el drapelul României şi a scris istorie.

„Am terminat! Măi, am intrat într-o furtună patru ore, 'ai de capul meu! A fost cât pe ce să mă scoată ăştia. Aşa, per total, e mult, mult mai greu decât ce a fost în anii trecuţi, dar na... de-asta am venit, să o termin, şi mă bucur că am câştigat-o”, declara Tibi Ușeriu.

Tibi Ușeriu a sosit la finish cu tricolorul în mână, pe-un viscol năprasnic. A terminat cursa în 15 martie, la ora locală 17:20, ora unu noaptea, ora României - mult mai repede decât se preconiza. A devenit singurul om din lume care a reuşit să câştige de trei ori la rând Ultramaratonul de la Cercul Polar, probabil cea mai grea cursă din lume. 618 kilometri prin tărâmul gheţurilor. Într-un loc în care frecvent vântul suflă şi cu 100 de kilometri pe oră, iar termometrele îngheaţă la minus 40 de grade ceslius.

„Dacă suflă vântul cu numai 20 kilometri la oră, îi ceva...îți și crapă..îți îngheață ochii în cap! Efectiv lacrima îți îngheață acolo. A fost catastrofal de rece”, spune Tibi.

Chiar dacă psihic Tibi Uşeriu era pregătit pentru ce e mai rău, fizic a avut multe de îndurat.

„Îs ok, ieri am mers foarte bine, m-am bucurat şi eu. Am o infecţie la un deget, ăla care mi-a degerat prima dată. În rest, aşa, chestii din astea...micuţe, ...mi se vede un pic, la câteva degete, un pic carnea, cum tot le-am bandajat şi tot mi-o pus şi mi-o tot luat”, precizează Tibi.

Din 2016, Tibi este campionul incontestabil al nesfârşitului de gheaţă.

În total, în cele nouă ediții ale Maratonului Arctic Ultra, doar 25 de sportivi au reuşit să treacă linia de sosire. Tibi însuşi recunoaşte că nu şi-ar pune nici duşmanii să treacă prin aşa ceva. Îi zice: loc numai bun de ucis demoni, amintiri, traume şi iluzii,

„Sănătos nu cred că vine niciunul încoace... Şi nu cred că se întoarce niciunul sănătos. Nu ai cum”, adaugă Tibi Ușeriu.