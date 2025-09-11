Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” privind acordarea de tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Astfel, tichetele de 250 lei vor fi acordate în două tranșe pentru 1,4 milioane de persoane defavorizate, iar cele educaționale vor fi de 500 lei pentru peste 674.000 de elevi în stare de vulnerabilitate. Banii alocați vor fi din fonduri europene.

Prin urmare, în acest sens a fost adoptată de către Executiv, în ședința de joi, ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile.

Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă. Acordarea se va face în două tranșe a câte 125 lei.

Ordonanța de urgență modifică o serie de acte normative cu impact in domeniul social, cuprinse în Programul „Sprijin pentru România”.

„Acest program guvernamental a fost inițiat din 2022, destinat sprijinirii celor mai vulnerabile persoane din România și pentru anul 2025 tocmai avem acum cadrul legal pentru a putea acorda sprijin unui număr de 1.352.780 de beneficiari, cu o valoare a programului de 372 de milioane lei”, a explicat Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă susținută la finalul reuniunii de joi, de la Palatul Victoria.

Pentru anul 2025 numărul de beneficiari estimat este de 1.352.780 persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri este de 372 milioane lei.

Beneficiază de acest sprijin:

pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială;

copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani).

Finanțarea provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Prin același act normativ, Guvernul majorează bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 de elevi în anul școlar 2024–2025.

Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei per elev, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Măsura este implementată prin POIDS, Prioritatea 10 – Incluziune socială.

Editor : A.P.