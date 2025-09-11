Live TV

Video Tichete de 250 și 500 lei pentru românii vulnerabili. Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România”

Data publicării:
tichete sociale
Cardurile pot fi utilizate pentru alimente sau pentru mese calde, a subliniat ministrul. FOTO: Inquam Photos / Raul Giuglea

Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” privind acordarea de tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Astfel, tichetele de 250 lei vor fi acordate în două tranșe pentru 1,4 milioane de persoane defavorizate, iar cele educaționale vor fi de 500 lei pentru peste 674.000 de elevi în stare de vulnerabilitate. Banii alocați vor fi din fonduri europene.

Prin urmare, în acest sens a fost adoptată de către Executiv, în ședința de joi, ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile.

Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă. Acordarea se va face în două tranșe a câte 125 lei.

Ordonanța de urgență modifică o serie de acte normative cu impact in domeniul social, cuprinse în Programul „Sprijin pentru România”.

„Acest program guvernamental a fost inițiat din 2022, destinat sprijinirii celor mai vulnerabile persoane din România și pentru anul 2025 tocmai avem acum cadrul legal pentru a putea acorda sprijin unui număr de 1.352.780 de beneficiari, cu o valoare a programului de 372 de milioane lei”, a explicat Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă susținută la finalul reuniunii de joi, de la Palatul Victoria.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru anul 2025 numărul de beneficiari estimat este de 1.352.780 persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri este de 372 milioane lei.

Beneficiază de acest sprijin:

  • pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială;
  • copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani).

Finanțarea provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Prin același act normativ, Guvernul majorează bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 de elevi în anul școlar 2024–2025.

Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei per elev, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Măsura este implementată prin POIDS, Prioritatea 10 – Incluziune socială.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
3
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de...
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
Dominic Fritz
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR...
Symbolbild Hackerangriff ILLUSTRATION - Quellcode eines Webservers sowie die Windows-Eingabeaufforderung sind einem Lapt
Avertisment al MAI: Site-ul oficial al cărţii electronice de...
Ultimele știri
Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici, după o discuție de 5 ore cu trimisul lui Trump. Sancțiunile la care a renunțat SUA
Ce spune Nicușor Dan despre interferența serviciilor secrete în politica din România în ultimii ani
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă s-a tras asupra influencerului lui Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aurel,Vlaicu,International,Airport,From,Baneasa,,Bucharest,,After,Restoration.,The
Guvernul modernizează Aeroportul Băneasa. Va fi construit un nou terminal
PSD logo sigla Bucharest,,Romania,-,October,8,,2020:,A,Politician,Is,Holding
Cum vrea PSD să „relanseze” economia. Ce propuneri conține forma finală a pachetului prezentat de social-democrați
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse)
manole
Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de o viteză mai mare”
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce răspunde Grindeanu, întrebat dacă Bolojan apucă primăvara în funcția de premier
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus...
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică...
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Un garaj construit legal, lipit de casă, trebuie intabulat? Ce spune legea
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Gata! Încă un "NU" pentru jucătorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
77 de ani și cu 45 de kg mai ușoară. Kathy Bates: "Încă învăț cum e să trăiesc fără tot acel bagaj"
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea