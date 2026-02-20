Live TV

Tichete de creșă 2026: Cum pot obține părinții sprijin financiar. Suma maximă prevăzută lunar pentru serviciile educaționale

Tichetele de creșă continuă să reprezinte un sprijin semnificativ pentru părinții care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Ele se acordă lunar celor eligibili și pot fi utilizate exclusiv pentru plata serviciilor de îngrijire timpurie, valoarea maximă stabilită pentru primele luni ale anului 2026 fiind de 710 lei pe copil. Beneficiul nu este obligatoriu și se aplică doar persoanelor care îndeplinesc criteriile legale prevăzute de legislație.

Tichetele de creșă sunt un instrument flexibil de susținere a părinților angajați, dar nu repreizntă un drept universal. Accesul la aceste beneficii depinde de statutul copilului și de decizia angajatorului de a le acorda.

Tichete de creșă în 2026: Ce sunt, cui se acordă și ce valoare au

Tichetele de creșă fac parte din categoria biletelor de valoare, alături de tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele culturale și voucherele de vacanță, și sunt reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Ele reprezintă un instrument prin care angajatorii pot sprijini financiar părinții în plata serviciilor de creșă pentru copiii lor.

Acordarea tichetelor nu este obligatorie. Angajatorul decide dacă le include ca beneficiu în politica internă de salarizare și beneficii.

Aceste tichete se pot acorda lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap. Ele pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea taxelor percepute de creșele la care sunt înscriși copiii.

Tichetele se acordă la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui legal al copilului, pe baza livretului de familie. Nu toți părinții sunt însă eligibili: asistenții maternali profesioniști și persoanele care găzduiesc copilul în regim de plasament temporar sau de urgență, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, nu pot beneficia de acest sprijin.

În ceea ce privește valoarea, începând cu luna octombrie 2025, suma maximă acordată sub formă de tichete de creșă a fost stabilită la 710 lei/lună (Ordin nr. 1.602/2.007/2025). Această valoare, reglementată prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018, se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I din 2026, respectiv februarie și martie.

În situația în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este achitată în mod direct de către angajator creșei sau entității asimilate acesteia în care angajatul are copilul înscris.

Condiții de valabilitate

Tichetele de creșă sunt valabile numai dacă au înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:

  • a) numele și adresa emitentului;
  • b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă;
  • c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decat pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.
  • d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă.

Utilizarea tichetelor de creșă

Tichetele de creșă pot fi utilizate de către angajați numai la creșele sau entitățile asimilate acestora și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii. Prin entităţi asimilate se înţelege alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publice sau private, organizate în condiţiile legii, precum şi persoanele care exercită profesia de bonă în condiţiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Documente necesare pentru obținerea tichetelor de creșă

Tichetele de creșă se pot distribui salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

  • a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;
  • b) actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul-se eliberează, de regulă, de către creșă/entitatea asimilată acesteia, la solicitarea părintelui/tutorelui care are înscris copilul;
  • c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;
  • d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;
  • e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani;
  • f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern. (Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

