Live TV

Tichete de masă 2026: Cine poate primi beneficiul extrasalarial și cât valorează un bon pe zi

Data publicării:
Tichete de masă în 2026. Foto Getty Images
Tichete de masă în 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce sunt tichetele de masă Valoarea tichetelor de masă în 2026 Ce categorii de angajați pot primi tichete de masă

Tichetele de masă rămân unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale pentru angajații din România, oferind un sprijin real  în acoperirea cheltuielilor cu alimentația pe parcursul programului de lucru. Totuși, ele nu reprezintă un drept automat, acordarea lor fiind condiționată de decizia companiei de a le include în pachetul salarial. În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei pentru o zi lucrătoare.

Tichetele de masă rămân un instrument flexibil pentru firme, utilizat pentru a motiva echipa și a contura un mediu de lucru mai atractiv, adaptat nevoilor angajaților.

Ce sunt tichetele de masă

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Tichetele pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de lege cu unitățile emitente de tichete de masă și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea acestora pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

Valoarea tichetelor de masă în 2026

Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. Valoarea acestora este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul. Tichetele nu se aplică pentru concedii, sărbători legale sau perioade de șomaj tehnic.

Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și pe tot parcursul anului 2026, valoarea maximă nominală a unui tichet de masă este de până la 45 lei pe zi lucrătoare. Această limită a fost stabilită prin Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial la 28 noiembrie 2025.

Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:

  • a) numele și adresa emitentului;
  • b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;
  • c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;
  • d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

Ce categorii de angajați pot primi tichete de masă

Tichetele de masă reprezintă un beneficiu apreciat, însă nu sunt un drept automat al angajatului. Acordarea lor depinde de decizia companiei, care poate alege dacă le include sau nu în pachetul salarial. Chiar și atunci când un salariat îndeplinește condițiile legale, tichetele se acordă efectiv doar dacă angajatorul decide acest lucru, respectând plafonul legal și regulile fiscale în vigoare.

Principalii beneficiari pot fi angajații cu contract individual de muncă, pe normă întreagă sau part-time, pentru zilele lucrate efectiv.  În sectorul public, funcționarii și angajații instituțiilor de stat pot primi tichete de masă, dar acest lucru depinde de regulamentul intern și de buget, astfel că beneficiul nu este garantat. De asemenea, angajații care lucrează în regim de tele muncă sau au mai multe contracte pot beneficia de tichete doar pentru contractul declarat ca principal și în baza deciziei angajatorului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
2
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
3
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
ceremony to unveil the new 600mm multiple launch rocket system in front of the April 25th Cultural Center in Pyongyang
5
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tichetele de creșă 2026. Foto Getty Images
Tichete de creșă 2026: Cum pot obține părinții sprijin financiar. Suma maximă prevăzută lunar pentru serviciile educaționale
florin manole
Florin Manole: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap
Zile libere de Paște 2026. Foto Getty Images
Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România. De când se întorc elevii la școală
buletine inchis novaci
Orașul în care Serviciul de Evidență a Persoanelor a fost închis, după ce a rămas fără angajați. Cum s-a ajuns aici: „Asta-i situația!”
Indemnizația socială minimă. Foto Getty Images
Pensia socială în 2026: Cum completează statul veniturile celor care au contribuit la sistemul public, fără diferențe între categorii
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care...
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
dimko
Motivul pentru care foarfeca a devenit o armă obligatorie a...
Ultimele știri
Ce se va întâmpla în continuare? UE „analizează cu atenție” hotărârea instanței americane împotriva taxelor impuse de Trump
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini avariate. Ce drumuri sunt închise circulației
Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
De unde făcea rost de bani pentru concursuri Julia Sauter. Patinatoarea a făcut sacrificii mari
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia
Adevărul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul...
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...