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Video Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au oprit în fața noastră și au blocat drumul”

Data actualizării: Data publicării:
JURNAL ORA 18 090826_02217
Atacatorii ambulanței din Cluj au fost reținuți de către polițiști. Sursa foto: Digi24
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Tinerii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transporta un pacient la spital au fost reținuți pentru 24 de ore. Atacul a avut loc în comuna Recea Cristur din județul Cluj și ar fi fost provocat de un zvon apărut pe TikTok despre o presupusă "ambulanță care fură copii". Șoferul ambulanței a fost rănit și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Ambulanța, în care se afla și un pacient, a fost atacată de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un videoclip devenit viral pe TikTok. În filmare era lansat zvonul că o presupusă "ambulanță neagră" ar circula prin zonă pentru a răpi copii.

„Fraților, uitați-vă ambulanța neagră. Există, fraților. Are și număr de telefon, uitați, ambulanța neagră care fură copii. Numere false, uitați, ambulanța neagră", se arată într-un TikTok care a devenit viral.

„Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristur. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta spre urgență, iar, pe drum, a oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări, după ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze", relatează jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Ambulanța a ajuns la adresa pacientului, l-a preluat și a pornit spre spital. La întoarcere, însă, echipajul a fost atacat. Două mașini i-ar fi blocat drumul, iar agresorii au aruncat cu pietre și au lovit ambulanța cu topoare. Unul dintre membrii echipajului a povestit pentru Digi24 cum s-a desfășurat atacul.

„S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit. S-a dat jos să se uite, să vadă ce este. Zice "Nu s-a întâmplat nimic", dar iau lanterna să vadă dacă e ceva în spate. (...) În momentul respectiv, avea și ușa închisă, au trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră. S-au pus perpendicular pe axul drumului, blocând sensul de mers. (....) Și acolo e îndoită asta. Da, e dat cu securea. Pai dar a avut un par. Când s-a dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei. Dar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. (...) Am reușit, totuși, să ne întoarcem ambulanța să mergem către Panticeu, moment în care, pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun o piatră, pentru că am găsit-o sub mine piatra, spărgând geamul șoferului.

Șoferul ambulanței a fost rănit în timpul atacului. Directorul Ambulanței Cluj susține că acesta a suferit un traumatism ocular și a fost operat de urgență.

„A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenții chirugicale de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la UPU", a declarat Horia Simu, director Ambulanța Cluj.

Polițiștii din Cluj continuă cercetările în acest caz. Tinerii reținuți pentru 24 de ore urmează să fie prezentați procurorilor, care vor decide ce măsuri se impun.

Editor : A.R.

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