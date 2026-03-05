Live TV

Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei de la stat. Care sunt condițiile

tineri la interviu pentru loc de munca
Până la 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează Sprijin pentru angajarea persoanelor vulnerabile Servicii online și mai puțină birocrație pentru șomeri

Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență care modifică Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Actul normativ extinde și sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile și introduce măsuri de simplificare a serviciilor pentru șomeri.

Potrivit Ministerului Muncii, noile prevederi urmăresc adaptarea politicilor de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii, în contextul unor probleme precum șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor sau lipsa forței de muncă în anumite zone.

Până la 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează

Una dintre cele mai importante măsuri este introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată.

Sprijinul financiar poate ajunge la 27.000 de lei și este acordat pe parcursul a doi ani, cu condiția ca tânărul să își mențină locul de muncă.

Plata se face lunar:

  • 1.000 de lei pe lună în primele 12 luni;
  • 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni.

Suma nu este impozitată și se adaugă sprijinului financiar de 2.250 de lei pe lună pe care angajatorii îl pot primi pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.

„Am introdus în legislație prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată și își păstrează locul de muncă”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Sprijin pentru angajarea persoanelor vulnerabile

Ordonanța extinde și categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primi subvenții dacă le oferă un loc de muncă.

Printre noile categorii incluse se numără:

  • mamele cu cel puțin trei copii în întreținere;
  • persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative.

Totodată, pragul de vârstă pentru șomerii considerați dificil de reintegrat pe piața muncii crește de la 45 la 50 de ani, măsură menită să încurajeze angajarea persoanelor de peste 50 de ani.

Servicii online și mai puțină birocrație pentru șomeri

Actul normativ introduce și măsuri de digitalizare și simplificare a procedurilor.

Astfel, serviciile de mediere a muncii, consiliere profesională și formare vor putea fi oferite și online.

În plus, procedura de evidență a șomerilor este simplificată prin eliminarea obligației de reînnoire periodică a cererilor.

Ordonanța mai prevede reguli pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit și măsuri pentru consolidarea disciplinei financiare a bugetului asigurărilor pentru șomaj.

„O țară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au șansa de a munci și de a-și construi viața acasă”, a declarat ministrul Muncii.

Citește și: Guvernul modifică regulile fiscale și introduce măsuri de digitalizare la ANAF. Nazare: „Aducem mai multă claritate în sistem”

