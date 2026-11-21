Fresce decolorate și o splendoare de odinioară lăsată în paragină: Băile Neptun din Herculane au fost cândva una dintre bijuteriile Imperiului Austro-Ungar. Aristocrați și chiar împărați veneau aici să se relaxeze, într-un decor somptuos. Pentru arhitecta Oana, salvarea acestui loc abandonat și aflat în ruină a devenit o misiune personală. Dar inițiativa ei nu este susținută de toată lumea. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Stop! Accesul interzis! Această clădire balneară abandonată este în pragul prăbușirii. Dar pentru Oana Chirilă a fost dragoste la prima vedere.

Oana Chirilă, arhitectă: M-am oprit când am văzut din exterior aceste băi superbe și am intrat pe o fereastră spartă. Practic, am intrat fără permisiune.

Construite la sfârșitul secolului al 19-lea, Băile Neptun din Herculane sunt închise de aproximativ 20 de ani.

Cândva, erau bijuteria arhitecturală a stațiunii din vestul României.

Oana Chirilă, arhitectă: Acum urmează momentul în care totul este complet distrus.

Oana Chirilă ne conduce în interior. O doare să vadă încăperile care se degradează.

De când a pășit aici pentru prima oară, a știut că vrea să readucă la viață această clădire odinioară impunătoare.

Oana Chirilă, arhitectă: Am sunat la primărie și am spus: „Bună ziua, suntem un grup foarte mare de studenți la arhitectură.” Dar în acel moment, eram doar eu. Și am spus: „Vrem să ajutăm. Ce putem face?”

Răspunsul scurt: nu prea multe. Ani la rând, Oana s-a confruntat cu birocrația și cu situația juridică neclară a proprietății. Cu toate acestea, cu ajutorul donațiilor și al voluntarilor, a reușit să efectueze reparații provizorii la acoperiș, pentru a împiedica umezeala să provoace și mai multe pagube.

În perioada de apogeu a Imperiului Austro-Ungar, conducători și membri ai familiilor regale vizitau Băile Herculane. Cei mai faimoși oaspeți ai stațiunii au fost împărăteasa Elisabeta - cunoscută drept Sisi - și soțul ei, Franz Joseph.

Oana Chirilă e în continuare fascinată de acest loc. Dar autoritățile locale îi îngreunează eforturile.

Oana Chirilă, arhitectă: Primăria ne-a spus să închidem șantierul.

Primarul Gheorghe Orza vrea să clarifice situația juridică a proprietății și pune sub semnul întrebării competența tinerilor arhitecți.

Gheorghe Orza, primarul din Băile Herculane: Au făcut ce-au putut. Dar nu ar putea niciodată să ducă la bun sfârșit un proiect de o asemenea amploare. Este o responsabilitate care le revine instituțiilor guvernamentale și ministerelor, nu unei organizații civice ca a lor.

Oana Chirilă, arhitectă: E regretabil dacă primarul consideră că nu suntem profesioniști, pentru că eu cred că tot ceea ce facem este realizat cu foarte mult profesionalism. Și nu mai suntem studenți de nouă ani. Lucrăm în arhitectură, în management de proiect. Asta facem zi de zi, e profesia noastră.

Oana Chirilă și voluntarii săi refuză să renunțe. Dacă nu pot salva comorile arhitecturale istorice ale orașului, atunci vor crea unele noi. Vor să facă ceva pentru a combate declinul general al stațiunii. Acum construiesc un pavilion cu vestiare pentru băile sulfuroase din apropiere.

Anastasia Coresciuc, studentă la Arhitectură: Ești mândru când vezi că ceva ce ai desenat chiar e construit. Va deveni parte din acest oraș și din istoria lui.

Nu e primul lor proiect. Au reușit deja să redea o parte din farmecul malurilor râului Cerna. Dar ce îi face pe acești tineri arhitecți să fie atât de pasionați de readucerea unui loc istoric la gloria de odinioară?

Daniel Antoci, arhitect: Ca profesionist, am fost profund impresionat de valoarea arhitecturală și istorică a acestei zone. Toate acestea m-au făcut să mă simt aici ca acasă.

Anastasia Coresciuc, studentă la Arhitectură: Sperăm din tot sufletul în șansa de a salva acest loc și sperăm că, poate, în viitor vom putea contribui la salvarea lui.

Deocamdată, însă, nu se întâmplă nimic. Primarul pune dificultățile pe seama problemelor apărute după prăbușirea regimului socialist.

Gheorghe Orza, primarul din Băile Herculane: Privatizarea a început după anul 2000, iar acest lucru nu a fost tocmai benefic pentru orașul Băile Herculane.

Atât clădirile grandioase din epoca imperială, cât și blocurile din perioada socialistă se degradează și ajung în ruină. Băile Herculane e un oraș plin de clădiri abandonate.

- Să vezi cum se degradează totul în felul acesta, fără ca nimeni să investească... E mare păcat, pentru că e foarte frumos aici.

- Câte guverne s-au perindat până acum și totuși nimeni nu a făcut nimic...

- E o rușine! Clădirile se vor prăbuși sub propria greutate înainte să fie reconstruite.

- Îmi plac clădirile, chiar dacă sunt vechi, iar unele poate nici nu sunt terminate, cum este aceasta din dreapta.

Ne întoarcem la ruinele Băilor Neptun. Oana Chirilă se confruntă cu un nou obstacol: cineva a distrus structura construită de voluntari pentru a proteja fântâna istorică.

Oana Chirilă, arhitectă: E un moment foarte trist. Nu știu... E foarte frustrant să vezi că aceste structuri au fost distruse de oameni care voiau doar să fure niște lemne. Nu știu ce să mai spun.

La finalul vizitei, Oana ne conduce la ultimul etaj al clădirii, aflat într-o stare avansată de degradare. Este locul ei preferat.

Oana Chirilă, arhitectă: Sper ca pe viitor să vin aici cu nepoții mei, pentru că eu cred că abia atunci va fi totul gata. Să bem o ceașcă de ceai, să privim munții și să le pot spune: „Uite, și bunica a contribuit puțin la ceea ce vedeți aici.”

Desigur, și-ar dori ca Băile Herculane să fie restaurate mult mai devreme. Oana Chirilă și ceilalți activiști care luptă pentru salvarea patrimoniului stațiunii nu au de gând să renunțe prea curând.