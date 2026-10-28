Tinerii europeni, tot mai implicați în societate. Ce își doresc de la UE și cum vor să-și facă vocea auzită (Eurobarometru)

Tinerii europeni sunt tot mai implicați în viața societății, iar trei sferturi dintre ei consideră că deciziile Uniunii Europene le influențează viața de zi cu zi. Menținerea păcii, reducerea inegalităților și crearea de locuri de muncă se numără printre principalele așteptări ale acestora, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană.

Sondajul, realizat în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 30 de ani, arată că 75% dintre tineri au participat, în ultimele 12 luni, la activitățile uneia sau mai multor organizații, față de 64% în 2024. Cele mai populare sunt cluburile sportive, menționate de 26% dintre respondenți, și cluburile sau organizațiile de tineret, cu 20%.

De asemenea, 55% dintre tinerii intervievați spun că au participat, în ultimul an, la cel puțin o inițiativă menită să producă schimbări în societate. Procentul este în creștere față de cel de 48% înregistrat în 2024.

Pacea, locurile de muncă și reducerea inegalităților, printre priorități

Trei sferturi dintre respondenți consideră că acțiunile Uniunii Europene au un impact asupra vieții lor de zi cu zi. Întrebați ce așteaptă de la UE pentru generația lor, 33% au indicat menținerea păcii, 32% au menționat combaterea sărăciei și a inegalităților economice și sociale, iar 31% au indicat creșterea oportunităților de angajare pentru tineri.

În ceea ce privește politicile dedicate tinerilor, 40% dintre respondenți vor ca acestea să se concentreze pe probleme concrete, precum găsirea unui loc de muncă și costul vieții.

Alte priorități sunt implicarea tinerilor și a organizațiilor lor în procesul decizional, menționată de 32% dintre participanți, sprijinul financiar pentru programele și inițiativele de tineret, tot cu 32%, și informarea tinerilor despre politicile și oportunitățile disponibile, indicată de 29%.

Cum vor tinerii să își facă vocea auzită

Votul la alegeri și implicarea pe platformele de socializare sunt considerate cele mai eficiente modalități prin care tinerii își pot exprima opiniile. Cele două variante au fost menționate de 33%, respectiv 32% dintre respondenți.

Sondajul arată și o creștere a mobilității în interiorul Uniunii Europene. 60% dintre tineri spun că au participat la activități într-o altă țară din UE, precum programe de studiu, schimburi culturale sau sportive și activități de voluntariat. Procentul este cu 17 puncte procentuale mai mare decât în sondajul similar din 2024.

Rezultatele au fost publicate în cadrul campaniei Comisiei Europene „Protejarea a ceea ce contează – democrația noastră”, care încurajează cetățenii să participe activ la viața democratică a Uniunii. Un grup de dezbatere specific al cetățenilor europeni, cu o treime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, pregătește recomandări privind promovarea rezilienței democratice în Europa.

Datele vor contribui și la pregătirea Strategiei UE pentru tineret de după 2027, prin care Comisia urmărește să țină cont de opiniile tinerilor privind participarea democratică, mobilitatea, echitatea între generații și rolul Uniunii în viitorul lor.

Eurobarometrul Flash privind tineretul și democrația a fost realizat în perioada 19 iunie – 1 iulie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 26.806 persoane cu vârste între 15 și 30 de ani din cele 27 de state membre ale UE. Interviurile au fost desfășurate online.

Editor : Ana Petrescu