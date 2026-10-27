Live TV

Tinerii sub 18 ani nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București. Există însă și o excepție

Data actualizării: Data publicării:
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Firmele care închiriază trotinete electrice în București vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Minorii nu vor mai putea să închirieze astfel de vehicule. Proiectul a fost aprobat în Consiliul General al Capitalei.

Acest proiect are un termen de aplicare de 60 de zile, iar odată intrat în vigoare, principala schimbare este aceea că minorilor le va fi interzis să închirieze trotinete electrice de pe stradă, dacă nu au permis de conducere, cum este în cazul celor care au împlinit deja vârsta de 16 ani.

Totodată, în momentul în care vor închiria o trotinetă electrică, nu o vom mai putea lăsa la întâmplare, ci doar în locuri special amenajate sau acolo unde nu încurcă circulația pietonilor. În caz contrar, firmele de ride-sharing sunt obligate în termen de cel mult două ore să se deplaseze la locul respectiv și să relocheze trotineta lăsată la întâmplare, sau riscă amenzi.

De asemenea, a fost introdusă și o taxă pentru aceste firme care închiriază trotinete electrice, în valoare de 75 de bani pentru fiecare trotinetă electrică pe zi, motiv pentru care inclusiv costurile s-ar putea să crească în caz de închiriere.

Pe de altă parte, firmele care închiriază aceste trotinete electrice susțin că prin acest nou regulament, problema accidentelor cu minori nu va fi rezolvată, asta pentru că din ultimele date statistice reiese faptul că în majoritatea cazurilor acolo unde minorii au fost implicați în accidente cu trotinete electrice, acelea erau private, nu închiriate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
electrician captura
4
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada de centura a0 lot 3
Circulaţia pe A0 Nord, amânată spre finalul anului. Un fost oficial din Min. Transporturilor anunţase că inaugurarea va avea loc luni
BUCURESTI - ISU - PREZENTARE ECHIPAMENT SALVARE - 27 IAN 2026
Șeful ISU București-Ilfov explică ce au descoperit pompierii în blocul fisurat din Sectorul 6. Au fost evacuate 65 de persoane
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu avertizează că pot apărea probleme cu încălzirea în București, în această iarnă. Ce spune despre facturile la căldură
Apa care curge din duș.
Aproape 170 de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă săptămâna viitoare. Care sunt zonele afectate
medic
Bărbat de 28 de ani, anchetat după ce ar fi profesat ca medic fără studii, în Bragadiru. Sute de mii de lei, găsite la percheziţii
Recomandările redacţiei
Luca Niculescu
Luca Niculescu, la Chişinău: Nu dorim să creştem taxele şi...
Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.
Directorul CARFIL Brașov, despre tentativa de sabotaj: „Am crezut că...
Alexander Stubb si Jonas Gahr Stoere
Preşedintele Finlandei şi premierul Norvegiei au vorbit la telefon cu...
ucraina dsns
Ucraina a doborât doar două din cele 16 rachete lansate de Rusia...
Ultimele știri
Valea Saulei a fost declarată a treia arie naturală protejată din Capitală. Zona adăpostește peste 350 de specii sălbatice
„Două țări”. Premierul Niculescu refuză să răspundă dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova. Ce spune despre aderarea la UE
(P) Program de salarizare: 7 criterii esențiale când alegi soluția pentru compania ta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bianca Drăgușanu a aflat pe propria piele cât de scumpe pot fi regulile din Dubai: „M-a sunat un avocat”. De...
Cancan
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Fanatik.ro
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„Poftim? Plec acasă cu primul avion!”. Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Merge zilnic la mormântul starului rock pe care l-a iubit 40 de ani. Ultimele ore din viața lui: "M-a rugat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat într-un tomberon: „Nu te aștepți să vezi așa ceva în gunoi”
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...