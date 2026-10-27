Tinerii sub 18 ani nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București. Există însă și o excepție

Firmele care închiriază trotinete electrice în București vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Minorii nu vor mai putea să închirieze astfel de vehicule. Proiectul a fost aprobat în Consiliul General al Capitalei.

Acest proiect are un termen de aplicare de 60 de zile, iar odată intrat în vigoare, principala schimbare este aceea că minorilor le va fi interzis să închirieze trotinete electrice de pe stradă, dacă nu au permis de conducere, cum este în cazul celor care au împlinit deja vârsta de 16 ani.

Totodată, în momentul în care vor închiria o trotinetă electrică, nu o vom mai putea lăsa la întâmplare, ci doar în locuri special amenajate sau acolo unde nu încurcă circulația pietonilor. În caz contrar, firmele de ride-sharing sunt obligate în termen de cel mult două ore să se deplaseze la locul respectiv și să relocheze trotineta lăsată la întâmplare, sau riscă amenzi.

De asemenea, a fost introdusă și o taxă pentru aceste firme care închiriază trotinete electrice, în valoare de 75 de bani pentru fiecare trotinetă electrică pe zi, motiv pentru care inclusiv costurile s-ar putea să crească în caz de închiriere.

Pe de altă parte, firmele care închiriază aceste trotinete electrice susțin că prin acest nou regulament, problema accidentelor cu minori nu va fi rezolvată, asta pentru că din ultimele date statistice reiese faptul că în majoritatea cazurilor acolo unde minorii au fost implicați în accidente cu trotinete electrice, acelea erau private, nu închiriate.

Editor : M.B.