Harta imobiliară din România este plină de discrepanțe. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa cu aproape 300 de mii de euro mai mult în unul din cele mai scumpe cartiere din București, față de unul similar din altă zonă. Capitala a întrecut Cluj-Napoca la prețuri în ultima jumătate de an, în timp ce Timișoara are cele mai mici prețuri medii în centru, față de celelalte mari orașe.

Capitala are cele mai scumpe cartiere din România. În șapte zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul-campion al scumpirilor din ultimii ani.

„În trei zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat util în trimestrul al doilea din 2026. Este vorba de cartierele Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor”, transmite jurnalistul Digi24, Cezara Scutari.

„E foarte scump, sincer!”, exclamă o tânără.

„Și în alte cartiere, dacă mă simt bine. Dacă familia e de acolo, dacă prietenii sunt în zonă... Ce rost are să mă mut în altă parte?”, întreabă retoric un bărbat.

La polul opus, în cartierul Ferentari, prețul mediu pentru metrul pătrat util este de aproape 1.400 de euro.

În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4 mii de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.

Care sunt cele mai scumpe zone rezidențiale

sursa: imobiliare.ro

Primăverii, București – 5.638 euro/mp

Ultracentral, Cluj-Napoca – 4.022 euro/mp

Drumul Poienii, Brașov – 3.978 euro/mp

Ultracentral, Iași – 2.958 euro/mp

Piața Unirii, Timișoara – 2.722 euro/mp

Faleza Nord, Constanța – 2.667 euro/mp

"În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil oraș mare din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2.000 de euro/mp, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2.700 euro/mp", transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Noi am achiziționat apartament în 2021. A fost greu cu avansul, ne-au ajutat părinții și, în rest, ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine”, mărturisește un tânăr din Timișoara.

„Îmi plănuiesc pe viitor. Eu zic că se poate, chit că au crescut prețurile, cert e că nu o să dea înapoi. Trebuie să ne adaptăm și să muncim din ce în ce mai mult, dacă vrem să ne permitem o locuință”, e de părere altcineva.

„La nivelul prețului mediu, Cluj-Napoca e cel mai scump din țară, dar în București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară, asta pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată, deci și cerere pentru genul acesta de proprietăți, la peste 5.500 de euro metrul pătrat, în București există mai mult decât în alte orașe din țară”, explică Daniel Crainic, directorul de marketing al unei platforme imobiliare.

„Avem toate acele cazuri extreme când vine vorba de Londra, de New York, de Paris sau de alte mari orașe, unde apartamente foarte mici, nerenovate de ani de zile, dar în centrul acestor mari orașe, au costuri extraordinar de mari. Și atunci, ceea ce vedem și la noi în țară, este o tendință de a ne alinia din ce în ce mai mult cu acest model”, e de părere Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

În ultimele trei luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3 procente.

Editor : Izabela Zaharia