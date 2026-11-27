Capitala este locul pe care tot mai mulți tineri își doresc să-l numească „acasă”, iar principalele motive sunt oportunitățile de angajare și salariile mai mari. Brașovul ocupă locul al doilea în preferințele acestora, în timp ce Cluj-Napoca pierde teren. Pentru românii de peste 45 de ani, însă, Brașovul devine prima opțiune.

Bucureștiul este orașul în care tinerii și-ar dori să locuiască. Aproximativ o treime dintre aceștia ar alege Capitala, fiind atrași de oportunitățile de angajare și salariile mai mari. Pe locul al doilea se află Brașovul cu 16%, iar Cluj-Napoca ocupă de această dată locul al treilea, fiind ales de 12% dintre respondenți.

Preferințele se schimbă însă odată cu vârsta. Pentru persoanele trecute de 45 de ani, calitatea vieții, liniștea și apropierea de familie devin mai importante decât oportunitățile profesionale. Brașovul este prima opțiune pentru categoria de vârstă 46–61 de ani, fiind ales de un sfert dintre respondenți. Imediat după Brașov se află Cluj-Napoca și Timișoara, preferate de 8% dintre respondenți.

În cazul celor de peste 60 de ani, apropierea de familie cântărește tot mai mult în alegerea orașului în care vor să locuiască. Astfel, odată cu înaintarea în vârstă, prioritățile se mută de la carieră și salarii către confort și calitatea vieții.

Editor : M.B.