Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta serios economiile. Asta, în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară.

Specialiștii avertizează că de cele mai multe ori, inteligența artificială oferă răspunsuri generale, nu adaptate situațiilor individuale. Iar dacă alegem să folosim inteligența artificală drept motor principal de căutare, experții spun să trebuie să ținem cont și de sursele folosite de chatboți.

„Le recomand celor care utilizează AI să îi solicite sursele de date, de unde își ia informațiile, și ulterior să solicite metodoligia aplicată în generarea soluțiilor. Iar apoi pot accesa linkurile date de AI”, explică Alexandru Chirilă, consultant financiar.

Oamenii recunosc că apelează la Inteligența Artificială sau chiar la TikTok pentru a primi sfaturi financiare. Deși mulți spun că nu verifică informațiile din mai multe surse, sunt și oameni care se gândesc de două ori atunci când primesc date de la AI.

Când vine vorba despre finanțe și economie, principala sursă de informare a românilor este televiziunea, arată studiul. Totuși, datele arată că un procent important din populație se informează și de pe TikTok. Doar 13% din respondenți abordează cursurile de educație financiară.

„Să îți iei sfaturi de pe Tik-Tok este cea mai mare greșeală. Atunci când îți iei o casă, un credit, du-te și vorbește cu un specialist în domeniu. Mai mult de jumătate dintre români nu au cunoștințe minime despre ce înseamnă o tranzacție bancară. 4,4 milioane de români nu au cont bancar în 2026, ceea ce este relevant privind modul în care ne raportăm la economie”, a afirmat analistul economic Adrian Negrescu.

Specialiștii atrag atenția și asupra fenomenului de „îmbogățire peste noapte”, des promovat pe rețelele de socializare. Astfel de idei se pot transforma rapid într-un adevărat pericol.

Editor : I.B.