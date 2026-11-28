Traficul aerian pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășoară fără perturbări, în ciuda vremii nefavorabile din Capitală. Compania Națională Aeroporturi București anunță că toate operațiunile se desfășoară conform programului și că nu sunt înregistrate curse anulate sau întârzieri din cauza condițiilor meteorologice.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform programului de zbor, fără perturbări. Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată și nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București”, susține Compania Națională Aeroporturi București.

Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, iar reprezentanții companiei spun că se intervine constant cu utilajele proprii pentru menținerea suprafețelor aeroportuare în condiții optime de operare.

Aeronavele aterizează și decolează în siguranță, precizează CNAB, în contextul în care Capitala se află sub atenționare cod galben de vânt și ninsoare.

Editor : A.R.