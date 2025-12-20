Trafic îngreunat de ceață densă în mare parte din țară și risc de polei. Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni

Traficul rutier se desfășoară, sâmbătă seară, în condiții de ceață densă, iar pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul și estul țării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri, atenționează Centrul Infotrafic al IGPR. În plus, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea poleiului. Polițiștii au mai multe recomandări pentru șoferi și pietoni. ANM a emis cod galben de ceață în 12 județe ale României.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că sâmbătă seara se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. În plus, fenomenul poate favoriza apariţia poleiului.

Poliția Română recomandăm conducătorilor auto „să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de către șofer.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis,sâmbătă după-amiază, cod galben de ceață în județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Bihor, Vaslui, Iași, Tulcea, Constanța, Brăila, Prahova și Cluj.

Activitatea pe Aeroportul din Suceava a fost afectată din cauza ceţii persistente, un avion de la Londra care nu a putut ateriza fiind redirecţionat către Timişoara. Pe urmă, pasagerii vor fi aduşi cu autocarul la Suceava, distanţa până la Timişoara fiind de peste 600 de kilometri. Și la Iași a fost afectată activitate pe aeroport din aceeași cauză.

