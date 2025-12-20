Live TV

Trafic îngreunat de ceață densă în mare parte din țară și risc de polei. Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni

Data actualizării: Data publicării:
ceata trafic
Inquam Photos / George Călin

Traficul rutier se desfășoară, sâmbătă seară, în condiții de ceață densă, iar pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul și estul țării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri, atenționează Centrul Infotrafic al IGPR. În plus, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea poleiului. Polițiștii au mai multe recomandări pentru șoferi și pietoni. ANM a emis cod galben de ceață în 12 județe ale României.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că sâmbătă seara se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. În plus, fenomenul poate favoriza apariţia poleiului.

Poliția Română recomandăm conducătorilor auto „să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de către șofer.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis,sâmbătă după-amiază, cod galben de ceață în județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Bihor, Vaslui, Iași, Tulcea, Constanța, Brăila, Prahova și Cluj.

Activitatea pe Aeroportul din Suceava a fost afectată din cauza ceţii persistente, un avion de la Londra care nu a putut ateriza fiind redirecţionat către Timişoara. Pe urmă, pasagerii vor fi aduşi cu autocarul la Suceava, distanţa până la Timişoara fiind de peste 600 de kilometri. Și la Iași a fost afectată activitate pe aeroport din aceeași cauză.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
S-400 Triumph
4
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ceata aeroport suceava
Probleme majore pe mai multe aeroporturi din Moldova din cauza ceții. Pasageri aduși cu autocarul de la Timișoara la Suceava
bucuresti ceata vremea
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun că de Crăciun ar putea ninge în anumite zone
oameni cu umbrele pe lapovita
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. Care sunt cele două scenarii luate în calcul
Dense fog in Iraq has negatively impacted daily life
Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi
oameni pe strada in bucuresti si ninsoare
Vremea se schimbă radical de Crăciun: temperaturile scad la minime negative. Ce spun meteorologii despre precipitații
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Motivele pentru care mulți români folosesc inteligența artificială...
explozie pod ucraina
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O...
Ultimele știri
Primul bazin de înot eficient energetic din țară, inaugurat la Sovata: investiție de 22,6 milioane de lei
O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă”, avertizează preşedintele brazilian Lula da Silva
Israelul discută cu SUA eventuale noi lovituri împotriva Iranului. Mesajul lui Netanyhu către Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Fanatik.ro
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Cum pot afla dacă un moştenitor este străin de moştenire: explicaţia specialiştilor în Drept
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...