Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fostb oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construire s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.

Incidentul a avut loc pe şantierul de modernizare a magistralei de cale ferată Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad, scrie News.ro.

În zona localităţii Carani din judeţul Timiş s-a prăbuşit peste liniile de tren un cofrag pe care muncitorii îl construiau pentru un pasaj rutier peste calea ferată pe Lotul 4 Timişoara – Arad. Armătura de fier uma să fie consolidată prin turnarea betonului.

În urma incidentului nimeni nu a fost rănit, însă traficul feroviar este blocat.

Potrivit reprezentanţilor CFR Timişoara, este afectată circulaţia trenului 1539 Oradea – Timişoara, dar şi altor două trenuri InterRegio Curtici – Craiova şi Regio Timişoara Nord - Oradea.

Modernizarea liniei feroviare pe Lotul 4 Ronat Triaj – Arad, pentru creşterea vitezei, capacităţii şi siguranţei traficului, se apropie de stadiul de execuţie de 25%.

Lucrarile pe cei 54,86 km sunt realizate de Webuild Spa-Partecipazioni Italia Spa-Salcef Spa.

Editor : Ana Petrescu

