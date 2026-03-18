Trafic perturbat la Piața Unirii 2 din cauza unei defecțiuni la ușa unui tren

Traficul de metrou a fost afectat miercuri dimineață în stația Piața Unirii 2, după ce un tren a întâmpinat probleme tehnice la ușa de acces.

Metrorex a informat publicul că, miercuri în jurul orei 8:17, în stația de metrou Piața Unirii 2, un tren de metrou a întâmpinat probleme tehnice la o ușă de acces. Din motive de siguranță, trenul a fost retras pentru verificări și remedierea defecțiunii.

Pentru menținerea fluxului de călători și respectarea graficului de circulație, a fost introdus un tren suplimentar. La această oră, circulația trenurilor se desfășoară conform programului normal.

Călătorii au fost permanent informați prin sistemul de sonorizare din trenuri și din stații.

Metrorex prezintă scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și mulțumește pentru înțelegere.

