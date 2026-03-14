Circulaţia camioanelor pe Valea Oltului va fi restricţionată în perioada 17 martie - 15 iunie. În acest interval, pe sectorul cuprins între Călimăneși și Câineni, vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone vor fi deviate pentru continuarea lucrărilor de stabilizare a versanţilor.

Potrivit avizului emis de Direcția Rutieră și de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, lucrările vor include curățarea versanților de material instabil, îndepărtarea blocurilor de rocă, montarea de plase și sisteme de protecție și realizarea unor sisteme pentru colectarea și dirijarea apei de pe versanți.

Pentru camioanele de mare tonaj, circulația pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, va fi închisă de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 - 17:30. Acestea vor fi redirecționate pe rute ocolitoare.

Pentru celelalte autoturisme, drumul rămâne deschis, însă autoritățile avertizează că, pe durata lucrărilor, vor exista întreruperi temporare ale traficului pe sectoarele afectate.

Lucrările vizează stabilizarea versanților și reducerea riscului de căderi de pietre pe carosabil, o problemă frecventă pe Valea Oltului, una dintre cele mai circulate rute între sud, centrul și vestul țării.

