Traficul aerian pe aeroporturile din București nu este afectat de vântul puternic, care suflă în rafale de până la 70 km/h. Nicio cursă nu a fost anulată, iar aeronavele aterizează și decolează în condiții de siguranță, a anunțat, duminică, Compania Națională Aeroporturi București.

Potrivit reprezentanților companiei, operațiunile de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform programului. Deși rafalele de vânt ating 65-70 km/h, nu sunt înregistrate întârzieri din motive meteorologice, iar toate cursele se desfășoară conform planurilor de zbor.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară normal, conform planurilor de zbor. Se înregistrează vânt puternic, în rafale care ating 65-70 km/h. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă şi sunt asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene", a transmis CNAB.

Editor : A.R.