Poveste incredibilă la Costinești: o tânără de 21 de ani, abandonată de iubit în mijlocul valurilor, a fost salvată de la moarte de un puști de 17 ani venit pe litoral în căutarea unui job. Scenele dramatice au fost filmate de un martor ocular. După ce a fost scoasă din apă mai mult moartă decât vie, fata a fost resuscitată de salvamari și apoi dusă cu elicopterul la spital. Este în viață, iar starea ei este stabilă.

Imaginile cu cei doi tineri care se aventurează în valuri au fost surprinse de un turist din Galați, care se plimba pe plaja din Costinești. Fata de 21 de ani a intrat în apă cu iubitul său. Tânărul ar fi lăsat-o în apă când a văzut că e luată de valuri.

Alin, martor: La un moment dat, privind spre ei, mi-am dat seama că valurile au devenit mai puternice și-i trageau în larg. Băiatul a reusit sa iasă, a iesit singur, deși sincer cred ca putea să o ajute. A ales să se salveze pe el, a abandonat-o.

Când a văzut că fata este inconștientă în mare, martorul de 23 de ani a început să strige și să fluiere după ajutor.

Alin, martor: Am început imediat să strig, să fluier, dar plaja era pustie. După câteva minute, un bîiat m-a auzit și a venit în fugă. I-am arătat unde era fata. El a intrat în apă fără să stea pe gânduri. Am sunat imediat la 112, a venit SMURD-ul, a venit și un elicopter.

Ianis, salvator: Venisem pe plajă cu gândul de a mă angaja. Imediat ce am ajuns, am auzit strigăte de ajutor. Am văzut că nu se aruncă nimeni, nu face nimeni niciun pas, nimic... Până la urmă mi-am luat eu inima în dinți și m-am aruncat eu, cu Dumnezeu înainte.

Alin, martor: Dacă acel baiat nu intervenea, putea fi o tragedie.

Strigătele de ajutor au fost auzite și de salvamarii care se aflau în timpul liber.

Nicu Serafim, salvamar: Terminasem programul. Ieri (n.red. marți) am avut steag roșu toată ziua, nu am lăsat pe nimeni să intre. Acele persoane, care au fost în cauză, au mai intrat o dată, a doua oară și au așteptat să plecăm noi. După ce am plecat, au intrat în apă.

Salvamarii au resuscitat-o pe tânăra de 21 de ani din Argeș până când la fața locului au ajuns și paramedicii. Fata a fost transportată în viață la spital, cu un elicopter SMURD. Medicii spun că starea ei este stabilă.

Gestul adolescentului de 17 ani, care a intrat în mare să o salveze, a impresionat-o pe patroana la care băiatul urma să se angajeze. Femeia a transmis că-l va recompensa cu 2.000 de lei.

Salvamarii atrag, din nou, atenția turiștilor să respecte steagurile arborate pe litoral. Aceștia spun că, din cauza noilor diguri construite, s-au format și curenți extrem de periculoși.

Editor : Izabela Zaharia