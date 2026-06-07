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Tragedie în Alba: un autoturism a căzut în albia unui râu. O persoană a murit, alte trei au fost rănite

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accident rutier con rutier
Foto: Getty Images

Un bărbat a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, duminică, după ce autoturismul în care se aflau a căzut într-o vale din localitatea Pârâu lui Mihai, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii deplasaţi la faţa locului a reieşit că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 A, pe sensul de mers Vinţu de Jos – Alba Iulia, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare într-o curbă şi a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu albia unui râu. În urma accidentului, din nefericire, un bărbat în vârstă de 75 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul acestuia”, informează IPJ Alba, scrie Agerpres.

„Un alt bărbat de 75 de ani, precum şi două femei de 61 şi 72 de ani, toţi din Alba Iulia, care se aflau în acelaşi autoturism, au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital”, au mai precizat poliţiştii.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. „Cercetările sunt continuate într-un dosar întocmit pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Alba.

Editor : Ana Petrescu

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