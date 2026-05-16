Tragedie în Bistriţa-Năsăud: un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie

Un tânăr în vârstă de 19 ani a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie din judeţul Bistriţa-Năsăud, în timp ce făcea enduro. Salvatorii care au ajuns la el l-au găsit în stop cardiac, i-au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Accidentul a avut loc în zona Secu, în apropiere de localitatea Prundu Bârgăului, unde un tânăr care făcea enduro a pierdut controlul asupra motocociletei şi s-a prăbuşit într-o prăpastie, scrie News.ro.

„Victima a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, dar din nefericire organismul bărbatului nu a răspuns manevrelor aplicate fiind declarat decesul la faţa locului”, informează ISU Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bârgăului fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care evenimentul a avut loc, fiind deschis dosar penal.

