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Video Tragedie în Suceava: doi adolescenți au murit arși de vii într-un accident auto, după ce au folosit o mașină fără să aibă permis

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poze incendiu accident sursa ISU Suceava 050926 (3)
FOTO: ISU Suceava
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Doi adolescenți de 16 ani au murit într-un accident rutier produs sâmbătă dimineața, în localitatea Fântâna Mare, din județul Suceava. Mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea, a lovit un cap de pod și a fost cuprinsă de flăcări. Cele două victime au fost găsite carbonizate în autoturism.

„La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc și ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizat", au precizat oficialii ISU Suceava.

Potrivit primelor verificări făcute de polițiști, autoturismul ar fi fost condus de unul dintre cei doi băieți, în vârstă de 16 ani, din comuna Fântâna Mare. Celălalt adolescent, tot de 16 ani, era din municipiul Fălticeni, conform Botoșăneanul.

Șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers într-o curbă. Mașina a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului a izbucnit incendiul.

Anchetatorii au stabilit că adolescentul de la volan nu avea permis de conducere. Polițiștii încearcă acum să afle cum a ajuns autoturismul în posesia acestuia și care au fost toate împrejurările în care s-a produs accidentul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Cercetările continuă.

Editor : A.R.

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