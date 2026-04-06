Tragedie pe A1: un bărbat a murit și o femeie a fost grav rănită într-un accident între Timișoara și Arad

Un bărbat și o femeie au fost implicați într-un accident rutier grav, luni seara, pe A1, între Timișoara și Arad, în care au fost implicate un TIR și un autoturism cu platformă.

„Luni, 06.04.2026, în jurul orei 18:25, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI și acordarea primului ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1, km 504, sensul de mers spre Arad. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic”, a transmis ISU Timiș.

În urma impactului, bărbatul a decedat, iar femeia a fost grav rănită, ambele aflându-se în autoturism. Pentru salvarea victimei, la locul accidentului a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Arad.

Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

