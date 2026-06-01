Tragedie pe calea ferată în Ialomița: femeie de 70 de ani a murit, copil de 5 ani rănit grav după ce au fost loviți de un tren

Foto: Facebook / CFR

O femeie de 70 de ani a murit, iar un copil de cinci ani a fost rănit grav, după ce au fost loviţi, luni seară, în timp ce traversau calea ferată, de un tren InterRegio care circula pe ruta Constanţa – Bucureşti. Niciunul dintre cei aproximativ 200 de călători nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

ISU Ialomiţa informează că, luni, în jurul orei 17:10, Staţia de pompieri Feteşti a fost solicitată să intervină la un accident feroviar, în care au fost implicate trenul InterRegio 11048, care circula pe ruta Constanţa – Bucureşti şi două persoane surprinse în timp ce traversau calea ferată, scrie News.ro.

Au fost mobilizate o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. În sprijinul acestora au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Ialomiţa, precum şi elicopterul SMURD Constanţa.

Echipajele de intervenţie au identificat la locul solicitării o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, în stop cardio-respirator şi un copil de ci aproximativ cinci ani, cu multiple traumatisme.

„Deşi personalul medical a efectuat manevre de resuscitare, femeia nu a răspuns procedurilor aplicate şi a fost declarată decedată. Minorul, conştient şi cooperant, cu multiple traumatisme, a fost transportat la o unitate spitalicească, după acordarea primului ajutor şi evaluarea medicală la faţa locului”, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă a menţionat că niciuna dintre persoanele aflate în tren, aproximativ 200 de călători, nu a necesitat asistenţă medicală.

Cazul a rămas în atenţia autorităţilor competente pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului.

Editor : Ana Petrescu

