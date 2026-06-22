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Tragedie pe Dunăre: pompierii care căutau un bărbat dispărut au găsit un alt cadavru

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cautari dunare
Foto: ISU Dolj
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Pompierii care căutau cu bărci şi scafandri un bărbat de aproximativ 40 de ani, dat dispărut în apele Dunării duminică, după ce s-a răsturnat cu un skijet, au descoperit trupul altui bărbat înecat, a cărui identitate urmează să fie stabilită de poliţişti.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, bărbatul dat dispărut se afla pe un skijet care s-a răsturnat în Dunăre, în timp ce un al doilea ocupant al ambarcaţiunii a reuşit să se salveze şi să ajungă la mal.

„În cursul zilei de ieri, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a dispărut în apele fluviului Dunărea, în zona municipiului Galaţi, în timp ce se deplasa cu un skijet. La bord se mai afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, care a reuşit să se autosalveze şi să ajungă la mal. Imediat după primirea apelului de urgenţă, au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul ISU Galaţi, fiind demarate operaţiuni de căutare atât la suprafaţa apei, cât şi subacvatic. Misiunea s-a desfăşurat până la lăsarea întunericului, fără ca persoana dispărută să fie identificată”, a transmis ISU Galaţi, pentru Agerpres.

Operaţiunile de căutare au fost reluate luni dimineaţă cu scafandri din cadrul ISU Galaţi şi ISU Brăila, precum şi cu ambarcaţiuni şi alte mijloace specifice de intervenţie.

În timpul operaţiunilor de salvare, echipele de intervenţie au găsit în apropierea malului cadavrul unui alt bărbat, iar poliţiştii au demarat verificări pentru stabilirea identităţii persoanei şi a circumstanţelor în care aceasta a ajuns în apă.

Căutările pentru găsirea bărbatului dispărut continuă cu scafandri şi ambarcaţiuni ale ISU Galaţi şi ISU Brăila.

Editor : Ana Petrescu

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