După incidentul de la sfârșitul lunii mai, fără precedent de la începutul războiului, când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, oamenii din zonă stau cu teamă și se gândesc la ce e mai rău. Autoritățile îi sfătuiesc să se informeze, din timp, unde se pot adăposti în caz de alertă, dar și să se asigure că sistemul RO-Alert este activat pe telefoanele lor.

Oamenii de la graniță dorm cu teamă, din cauza incidentelor din ultima perioadă. De multe săptămâni sunt treziți de mesajele RO-Alert în miez de noapte.

„Pe 25 aprilie, la ora 5 dimineața, primul aparat de zbor care a lovit municipiul Galați s-a prăbușit pe acea anexă gospodărească. Bucăți din dronă s-au împrăștiat pe câteva sute de metri, iar, din fericire, încărcătura nu a explodat”, transmite, de la locul incidentului, jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Mai ales când a fost lângă mine, lângă casa mea, gard în gard... A fost ceva teroare”, mărturisește o femeie.

„Ne este teamă de ce va fi a doua zi”, recunoaște altcineva.

O lună mai târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a produs incidentul extrem de grav al dronei care a lovit blocul din Galați și a explodat. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, iar zeci de locatari au evacuat imobilul.

„Pe 29 mai, la ora 2:00 dimineața, o altă dronă rusească lovea acest bloc din centrul orașului Galați”, transmite Dana Costache.

„A fost destul de puternic! Pentru copiii noștri, avem teamă”, spune o localnică din zonă.

„Sigur că trăim cu teamă. Toată lumea trăiește cu teamă din zona graniței cu Ucraina, pentru că Războiul e la poarta noastră”, completează un bărbat.

„Să nu stăm în frică, cu gândul acolo, pentru că asta ne crește anxietatea”, le recomandă oamenilor psihologul Cosmina Tenie

Autoritățile spun din nou că avertismentele transmise prin RO-Alert trebuie luate în serios.

„Să se adăpostească în spațiul pe care îl au la dispoziție, să rămână în incinta locuinței și, în cazul în care au posibilitatea, să găsească alt mijloc de adăpostire. Dacă sunt în vecinătatea dronei sau în vecinătatea elementelor, să evacueze zona pe o distanță minimă de 200 de metri de locul de impact”, spune Cătălin Sion, reprezentant ISU Galați.

Autoritățile au stabilit, în urma expertizelor tehnice, că ambele drone care au ajuns la Galați au fost de proveniență rusească.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

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Editor : Izabela Zaharia