Tramvaiul microbiștior de la Euro 2020 circulă pe șine vechi de zeci de ani. Promisiunea autorităților

Microbiştii care vor veni în ţara noastră, la unul din cele 4 meciuri ale Campionatului European de Fotbal din 2020, vor fi zdruncinaţi dacă vor merge cu tramvaiul. Singura variantă să ajungi cu tramvaiul din Centrul Vechi la Stadion este pe Calea Călăraşi. Iar pe aici, şinele de tramvai nu au mai fost înlocuite de zeci de ani. Responsabilii spun că dacă nu vor reuşi să schimbe şinele până la primele meciuri, măcar turiştii vor fi plimbaţi cu tramvaie ceva mai frumoase.

Imaginile de prezentare ale României în cadrul Campionatului European de Fotbal din 2020 arată ca o promisiune pentru fanii care vor veni la cele trei meciuri pe care ţara noastră le găzduieşte. În realitate, dincolo de reclamă, constatările musafirilor ar putea fi neprietenoase. De exemplu, dacă vor alege să meargă din Centrul Vechi spre stadion cu tramvaiul, călătoria ar fi doar una a suspinelor.

Într-un zgomot infernal, tramvaiele din Bucureşti care circulă pe Calea Călăraşi par mai degrabă că sunt pe punctul de a se dezintegra din cauza vechii şi a şinelor proaste.

„Cu toţii am văzut desenele animate cu Fred şi Barney. Exact aşa merg tramvaiele în Bucureşti, parcă dau călătorii din picioare să se mişte şi vatmanul sare jumătate de metru în scaun. Ar trebui să primească spor pentru zdruncinături”, spune Dan Trifu, preşedintele Eco Civica.

România va da unul din cele 13 stadioane şi va găzdui 4 meciuri, dintre care şi un meci din optimile de finală din cadrul Campionatului European de Fotbal, iar fanii de pretutindeni vor ajunge în Capitală.

„Este singura cale a STB care leagă, vorbesc de tramvai, care leagă centrul orașului de Stadionul Național. Nu am reușit să legăm aeroportul de gară, măcar să avem o legătură bună și civilizată între centru și stadion. Toți fanii echipelor vor veni în Centrul Istoric și atunci linia va fi extrem de solicitată. Distanța asta, cu roaba, dacă îmi permiteți, în 5 luni de zile, 5 kilometri pot fi gata”, spune Dan Trifu.

Oficialii Societăţii de transport spun că vor face tot posibilul să atenueze o eventuală imagine nefericită în faţa turiştilor, dar este dificil.

„Bine, pentru campionat o să putem să schimbăm, să punem acolo tramvaie mai bune, mai frumoase, să luăm de pe linia lui 1 sau 10. Ele însă se vor zgâlțâi la fel. Din păcate arată cam rău, și tronsonul de pe Călăraşi şi cel de pe Basarabia. Noi sudăm la ea, noapte de noapte. Este cea mai proastă linie pe care o avem. Trebuie să se schimbe totul de la un capăt la altul dar nu au fost bani”, spune Andrei Creci, directorul STB.

Până să constate microbiştii în ce condiţii vor merge, şoferii de la noi sunt obişnuiţi cu suspinele.

-Foarte rea! Două cauciucuri am terminat aici! Iarna ieşise din linia de tramvai, în sus, aşa, şi am intrat direct în ea. Și vara, era o ploaie şi am trecut peste. Am auzit doar un zgomot şi asta este.

Avocaţii spun însă că astfel de cazuri ar trebui sancţionate urgent, iar Autoritatea locală să fie trasă la răspundere pentru recuperarea prejudiciilor.