Transportatorii și fermierii blochează țara pe model german. Pe Centura Capitalei este haos și nu se mai circulă

Protestul transportatorilor blochează circulația în mai multe orașe din țară. Nemulțumiți de schimbările de legi și de scumpirile polițelor RCA, au scos TIR-urile și camioanele pe străzi și merg încet, în coloană. Pe Centura Capitalei este haos și nu se mai circulă.

ACTUALIZARE 12.05 Polițiști rutieri au fost trimiși să deblocheze traficul pe Centura Capitalei.

Transportatorii nu au anunțat cât va dura blocajul.

Barbu: Este început de an electoral și acest protest spontan este masiv distribuit pe rețelele sociale de un partid politic

ACTUALIZARE 11.35. "Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alăturat și câțiva fermieri, până în acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru că nicio asociație nu își asumă acest protest.

Din informațiile apărute în spațiul public, am văzut că problemele pe care le reclamă au legătură cu RCA și cu permisele de conducere. Chiar dacă acestea nu țin de Ministerul Agriculturii, voi face tot ce pot pentru a-i sprijini să găsim împreună o rezolvare.

Am stabilit deja o întâlnire cu toate asociațiile și federațiile, săptămâna viitoare, pentru a le prezenta programele pe care le avem pregătite pentru acest an. Vom putea vorbi, așa cum facem mereu, la aceste întâlniri, despre problemele pe care le întâmpină și sunt sigur că vom găsi, ca de fiecare dată, rezolvare. Aceste întâlniri le aveam programate înainte să apară acest protest.

Îi asigur pe toți fermierii că subvențiile se acordă la timp. Subvenția la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă. Avem un buget bun, în acest an, avem fonduri prevăzute pentru toate sectoarele și vom continua să sprijinim producția românească.

Este început de an electoral și acest protest spontan este masiv distribuit pe rețelele sociale de un partid politic. Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii, munca lor și agricultura românească pentru a încerca să câștige capital de imagine sau un procent în plus în sondaje. Să nu uităm că aceste partide politice nu au avut nicio soluție pentru agricultura românească în ultimii 4 ani", a transmis pe Facebook Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Știrea inițială

Fermierii români și transportatorii sunt nemulțumiți de tăierile din subvenții și nu numai. Au început deja anul cu proteste pe modelul celor care au avut loc în Germania. Fermierii români spun că vor ajunge la faliment. Printre nemulțumirile lor se mai numără obligația de a înmatricula și de a face ITP pentru toate utilajele folosite. Nu este pentru prima dată când au amenințat cu proteste care vor bloca drumuri principale ale țării.

Motivele invocate: majorarea taxelor, plățile mari la RCA, timpi de așteptare mari la frontieră.

Protestatarii spun că dacă Guvernul nu va reacționa vor continua protestul și vor stopa activitatea. Unii dintre ei au zis că astăzi vor bloca Centura Capitalei.

Puțin înainte de ora 11.00 era haos pe Centura Capitalei, unde se circula cu dificultate.

"RCA-ul a ajuns la 4.000 – 4.300 euro anual nu avem posibilitatea nici măcar în rate. Accizele la motorină, taxele, cozile din vămi, șoferii mei au ajuns de stau și 3 zile, îi bagă și în parcări. Nu, este inuman", spune un protestatar.

Blocaj în Cluj

Și la Cluj au început protestele de la ora 10.00. Firmele de transport din Cluj vor să atragă atenția guvernanților asupra taxelor care le îngreunează activitatea.

Acțiunea de protest va dura până la 12.00. Toți transportatorii se vor deplasa cu camioanele cu viteză de 5 – 10 km/oră, de la Gilău până la sensul giratoriu Luna de Sus. Sunt coloane de mașini pe o distanță de zeci de metri.

De la ora 13.00, o parte din camioane vor merge spre Cluj-Napoca.

Buzău: Protest spontan al transportatorilor împotriva scumpirilor RCA şi accizei la motorină

În jur de 50 de transportatori şi fermieri se îndreaptă miercuri către Capitală pentru a lua parte la un protest declanşat ca urmare a scumpirilor poliţelor de asigurare RCA şi accizei la motorină.

Potrivit transportatorilor, inflaţia şi scumpirile generează costuri care le afectează activitatea economică şi competitivitatea în piaţă.

"Am organizat un protest spontan, transportatori şi fermieri. Ne îndreptăm către Capitală unde ne vom întâlni cu colegi din mai multe judeţe. Principala nemulţumire a transportatorilor este preţul RCA foarte mare în comparaţie cu statele din vestul Europei şi acciza la motorină. Ca şi ordin de mărime, o medie a poliţei RCA la noi este undeva la 3.000 de euro pe an, la un autovehicul cap tractor şi la un stat din vestul Europei este de până în 1.000 de euro, iar preţul accizei a crescut de la 1 ianuarie cu 30 de bani pe litru. Ţinând cont de faptul că am trecut o perioadă foarte grea din punct de vedere a inflaţiei orice cost pentru activitatea noastră a însemnat foarte mult. La un camion care consumă aproximativ 3.500 litri de motorină pe lună, 10 bani contează. Sunt diferenţe mari şi clar nu mai putem fi competitivi în piaţă", a declarat, pentru Agerpres, unul dintre transportatori, Alexandru Perţea.

Transportatorii speră ca protestul spontan să conducă la negocieri şi la plafonarea preţurilor RCA.

"Sperăm să putem intra la un moment dat la negocieri, să putem lua legătura cu autorităţile. Vorbim la acest moment de un protest spontan. Acum ne îndreptăm spre Bucureşti, ne vom alătura celorlalţi transportatori din alte judeţe şi vom merge pe şoseaua de centură a Capitalei", a mai precizat Alexandru Perţea.

