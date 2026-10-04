Zeci de transportatori protestează, duminică, în municipiul Târgu Jiu. Șoferii au ieșit cu autocamioanele în trafic și sunt nemulțumiți de introducerea sistemului de taxare TollRo, de creșterea taxelor și de majorarea prețurilor la combustibil. Transportatorii avertizează că noile costuri se pot reflecta în prețurile produselor și serviciilor.

Autocamioanele circulă în coloană prin municipiul Târgu Jiu și sunt însoțite pe traseu de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, pentru gestionarea traficului și siguranța participanților la protest. Manifestații sunt organizate în mai multe zone din țară, iar șoferii cer autorităților măsuri pentru reducerea costurilor pe care le suportă sectorul de transport rutier.

Una dintre principalele nemulțumiri ale transportatorilor este legată de introducerea sistemului TollRo. Aceștia susțin că noile costuri pentru transportul rutier de marfă vor pune presiune pe prețurile practicate de companii și, în cele din urmă, pe prețurile plătite de consumatori.

Protestele vin după ce, în zilele trecute, șoferii au reclamat probleme apărute odată cu intrarea în funcțiune a noului sistem de taxare. Transportatorii au vorbit despre camioane oprite, curse întârziate și mărfuri care nu au putut fi livrate la timp.

Pe lângă TollRo, transportatorii reclamă și creșterea taxelor și scumpirea carburanților. Aceștia spun că majorarea costurilor de operare afectează activitatea firmelor de transport și poate duce la scumpirea în lanț a unor produse și servicii. Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră, TollRo, a fost pus în funcțiune la 1 octombrie. Acesta introduce un nou mecanism de taxare pentru vehiculele de transport marfă care circulă pe rețeaua de drumuri din România.

Editor : A.R.