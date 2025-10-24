Live TV

Trecem la ora de iarnă 2025. În acest weekend, ceasurile se dau înapoi și dormim mai mult

Când trecem la ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Cum ne afectează schimbarea orei

România, alături de majoritatea țărilor europene, va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Această tranziție presupune ajustarea ceasurilor cu o oră, de la ora 04:00 la ora 03:00, revenind astfel la timpul standard al Europei de Est (UTC+2). Schimbarea marchează începutul perioadei cu nopți mai lungi și zile mai scurte, fenomen specific sezonului rece.

Ora de iarnă face parte dintr-un sistem de ajustare sezonieră a timpului introdus pentru prima dată în Europa în secolul XX, cu scopul de a optimiza utilizarea luminii naturale și de a reduce consumul de energie.

Chiar dacă pare o modificare minoră, ajustarea orei poate perturba ritmul circadian și poate influența starea generală de sănătate. Medicii atenționează asupra unor efecte secundare potențiale:

„Persoanele care au obiceiul să se culce devreme, de exemplu în jurul orei 22:00, pot percepe această schimbare ca fiind mai dificilă. La trecerea la ora de iarnă, starea de somnolență poate apărea mai târziu decât de obicei, iar încercarea de a adormi la ora obișnuită poate fi mai dificilă.

De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atesat în somnologie

Trecerea la ora de iarnă 2025 în România: context european

Ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului, utilizată pentru a valorifica mai eficient lumina naturală în lunile calde. Ceasurile sunt date înainte cu o oră, trecând la Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3). Prin contrast, ora de iarnă constituie timpul standard sau oficial, aplicat pe durata întregului an, în timp ce ora de vară este doar o convenție temporară.

Schimbarea sezonieră a orei continuă să fie un subiect de dezbatere la nivel european. Deși Comisia Europeană a propus eliminarea acestei practici, statele membre nu au ajuns încă la un consens, iar decizia finală privind adoptarea permanentă a orei de vară sau de iarnă rămâne la nivel național.

