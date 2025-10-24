Live TV

Trecerea la ora de iarnă 2025 în transportul feroviar: Cum vor circula trenurile de noapte în acest weekend

Data publicării:
Transportul feroviar de călători trece la ora de iarnă. Foto Getty Images
Trecerea la ora de iarnă 2025 nu modifică mersul trenurilor în vigoare

CFR Călători informează că, începând din data de 26 octombrie 2025, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale (EET), astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Potrivit unui comunicat al companiei, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute.

România, alături de majoritatea țărilor europene, va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Această tranziție presupune ajustarea ceasurilor cu o oră, de la ora 04:00 la ora 03:00.

În noaptea de 25/26 octombrie 2025, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Potrivit comunicatului CFR Călători: „Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 26 octombrie 2025, între staţiile de frontieră trenurile internaționale vor circula conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.”

