Live TV

Trei bărbați din Dâmbovița, reținuți după ce au furat doi cai din Argeș. Animalele, înghesuite într-o mașină de transport cabaline

Data actualizării: Data publicării:
cai horse
Foto: Getty Images

Poliţiştii argeşeni au reţinut trei bărbaţi din judeţul Dâmboviţa, prinşi în flagrant după ce au furat doi cai, de pe un islaz din judeţul Argeş. Cei trei au băgat animalele într-o autospecială folosită pentru transportul cailor, maşina fiind oprită în trafic.

„În noaptea de 15 spre 16 mai a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ s-au fost sesizat din oficiu cu privire la sustragerea a două cabaline, de pe islazul din comuna Lereşti. Imediat, poliţiştii au efectuat verificări, în urma cărora au stabilit că zona fusese tranzitată de către o autoutilitară în care ar fi putut fi transportate două cabaline, iar în urma verificărilor efectuate în bazele operative de date ale Poliţiei, a rezultat identitatea persoanelor care au utilizat anterior autovehiculul în cauză”, informează, duminică, Poliţia judeţeană Argeş, scrie News.ro.

Poliţiştii argeşeni au luat legătura cu colegii lor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, maşina suspectă fiind oprită în trafic, pe raza judeţului Dâmboviţa. În autoutilitară se aflau cei doi cai furaţi. Animalele au fost restituite proprietarilor, iar autoutilitara folosită la săvârşirea faptei a fost indisponibilizată.

Cei trei bărbaţi aflaţi în autoutilitară – doi loclanici cu vârste de 26 de ani şi 22 de ani din comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa şi un bărbat de 38 de ani, din comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa - au fost duşi la sediul poliţiei, pentru cercetări.

Ei au fost în primă fază reţinuţi, iar Judecătoria Câmpulung a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
2
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
3
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
Vladimir Putin face cu ochiul
4
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Trump Xi
5
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sfinxul din bucegi cu oameni in jur
Cui aparțin Babele și Sfinxul? Disputa între autoritățile din Dâmbovița și Prahova continuă, în ciuda deciziei instanței
litoral plaja turisti mamaia
Constanța: Ancheta privind un sector de plajă din Mamaia. Polițiștii au solicitat ajutorul Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral
masina de politie
Anchetă în Prahova după ce un stâlp s-a prăbușit și a lovit o femeie pe o stradă în Azuga
Digi 24_2026_05_10_07_00_21
Plan Roşu de Intervenţie în Dâmboviţa: zeci de oameni, la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară după un eveniment la Oncești
femeie in lanul de rapita
A început sezonul pozelor în lanurile de rapiță. Pericolul din spatele fotografiilor atât de în vogă pe rețelele sociale
Recomandările redacţiei
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9469
Alexandra Căpitănescu, primele declarații la întoarcerea acasă...
donald trump
Donald Trump amenință din nou Iranul: „Ceasul ticăie”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Partidele au anunțat delegațiile care participă la consultările de la...
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova...
Ultimele știri
Jannik Sinner a câștigat turneul de la Roma și a devenit cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele nouă titluri Masters 1000
Netanyahu anunță că Israelul e aproape de a elimina toți responsabilii atacurilor din 7 octombrie 2023
Un nou caz de hantavirus după focarul de pe nava de croazieră: un canadian, testat pozitiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Craiova e MAXIMA iar! Universitatea bate U Cluj cu 5-0 în stil de mare campioană și aduce titlul în Bănie...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Ce adversari ar putea avea Craiova în UEFA Champions League. Traseu înfiorător pentru olteni
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...