Trei bărbați din Dâmbovița, reținuți după ce au furat doi cai din Argeș. Animalele, înghesuite într-o mașină de transport cabaline

Poliţiştii argeşeni au reţinut trei bărbaţi din judeţul Dâmboviţa, prinşi în flagrant după ce au furat doi cai, de pe un islaz din judeţul Argeş. Cei trei au băgat animalele într-o autospecială folosită pentru transportul cailor, maşina fiind oprită în trafic.

„În noaptea de 15 spre 16 mai a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ s-au fost sesizat din oficiu cu privire la sustragerea a două cabaline, de pe islazul din comuna Lereşti. Imediat, poliţiştii au efectuat verificări, în urma cărora au stabilit că zona fusese tranzitată de către o autoutilitară în care ar fi putut fi transportate două cabaline, iar în urma verificărilor efectuate în bazele operative de date ale Poliţiei, a rezultat identitatea persoanelor care au utilizat anterior autovehiculul în cauză”, informează, duminică, Poliţia judeţeană Argeş, scrie News.ro.



Poliţiştii argeşeni au luat legătura cu colegii lor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, maşina suspectă fiind oprită în trafic, pe raza judeţului Dâmboviţa. În autoutilitară se aflau cei doi cai furaţi. Animalele au fost restituite proprietarilor, iar autoutilitara folosită la săvârşirea faptei a fost indisponibilizată.



Cei trei bărbaţi aflaţi în autoutilitară – doi loclanici cu vârste de 26 de ani şi 22 de ani din comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa şi un bărbat de 38 de ani, din comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa - au fost duşi la sediul poliţiei, pentru cercetări.



Ei au fost în primă fază reţinuţi, iar Judecătoria Câmpulung a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

