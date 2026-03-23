Trei cazuri suspecte de malarie la copii, după o călătorie în Africa. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, luni, apariția unor cazuri suspecte de malarie în rândul unor minori evaluați într-o unitate medicală din Iași.

„În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluați într-o unitate medicală din municipiul Iași”, a transmis Rogobete pe Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, care s-au întors recent dintr-o zonă endemică din Africa. „Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a precizat Rogobete.

Simptomele au debutat diferit în cazul copiilor.

„Debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături) urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator. Starea generală a pacienților este stabilă”, a mai transmis ministrul.

Autoritățile au decis transferul copiilor la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” pentru confirmarea diagnosticului și tratament.

„Conform procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților [...] în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției”, a explicat Rogobete.

Direcția de Sănătate Publică a fost informată, iar o anchetă epidemiologică este în desfășurare.

Ministrul Sănătății a subliniat că malaria nu se transmite între oameni în mod direct: „Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite din comunitate.”

Autoritățile anunță că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Editor : Ana Petrescu