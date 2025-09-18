Live TV

Trei din patru români cred că războiul din Ucraina afectează direct România. Factorii care cresc anxietatea oamenilor (sondaj)

Data actualizării: Data publicării:
soldați pe front în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
Impactul războiului din Ucraina Preocupări legate de războiul din Ucraina

Aproape 75% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează țara noastră în foarte mare și destul de mare măsură, potrivit barometrului Informat.ro - Inscop Research realizat în perioada 1-9 septembrie.

Directorul Inscop Remus Ștefureac a explicat că rezultatele sondajului indică faptul că anxietatea românilor este provocată în principal de două efecte, primul ar fi „siguranța țării în condițiile riscului de extindere a conflictului” și al doilea ar fi criza economică - prețurile la energie, inflația, etc. 

„75% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și destul de mare măsură. Opiniile sunt distribuite omogen printre diversele grupuri socio-demografice, ceea ce arată că implicațiile conflictului declanșat de Rusia sunt resimțite profund de populația României. Starea de anxietate a cetățenilor este provocată în principal de două efecte: siguranța țării în condițiile riscului de extindere a conflictului, respectiv criza economică (prețurile la energie, inflația)”, a afirmat Ștefureac, potrivit unui comunicat de presă.

inscop 1
Foto: Barometru Informat.ro și INSCOP Research

El a adăugat că „votanții PSD, femeile, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, locuitorii din București și marile orașe și persoanele cu educație superioară sunt mai preocupate de riscul de extindere a conflictului, în timp ce votanții AUR, tinerii de 18-29 de ani, persoanele cu studii primare, locuitorii din mediul rural și angajații la stat sunt mai preocupați decât media populației de implicațiile economice ale războiului (inflație, prețuri la energie, criză economică”.

Impactul războiului din Ucraina

39,6% dintre respondenți cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare măsură, 35,3% în destul de mare măsură, 11,2% în mică măsură, 11,3% în foarte mică măsură sau deloc. 2,7% nu știu sau nu răspund.

Cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură: 73% dintre votanții PSD, 78% dintre votanții PNL, 69% dintre votanții USR și 77% dintre cei ai AUR, respectiv 72% dintre bărbați și 78% dintre femei, 69% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 76% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 75% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 76% dintre cei peste 60 de ani. 69% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 79% dintre cei cu educație superioară, 79% din locuitorii din București, 70% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 75% dintre cei din urbanul mic și 76% din rural, respectiv 76% dintre angajații la stat și 79% dintre cei care lucrează la privat consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură.

inscop 2
Foto: Barometru Informat.ro și INSCOP Research

Sunt de părere că războiul din Ucraina afectează România în mică măsură sau în foarte mică măsură /deloc:

20% dintre votanții PSD, 22% dintre votanții PNL, 30% dintre votanții USR și 20% dintre cei ai AUR, respectiv 26% dintre bărbați și 19% dintre femei, 31% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 22% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 19% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 21% dintre cei peste 60 de ani. 26% dintre persoanele cu educație primară, 22% dintre cei cu educație medie, 19% dintre cei cu educație superioară, 20% din locuitorii din București, 27% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 22% dintre cei din urbanul mic și 21% din rural, respectiv 22% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat consideră că impactul războiului din țara vecină asupra României este redus.

inscop 3
Foto: Barometru Informat.ro și INSCOP Research

Preocupări legate de războiul din Ucraina

Întrebați ce îi preocupă cel mai mult în legătură cu războiul din Ucraina, 43,5% dintre români menționează siguranța României și riscul extinderii conflictului, 36.2% criza economică (prețuri la energie, inflație), 8.5% stabilitatea Uniunii Europene și a NATO, 7,5% situația refugiaților ucraineni din România. 0,7% indică altceva, iar 3,7% nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD, femeile, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din București și din urbanul mare sunt categoriile de populație cele mai preocupate de siguranța României și riscul extinderii conflictului.

Criza economică este menționată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și angajații la stat.

inscop 4
Foto: Barometru Informat.ro și INSCOP Research

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, cu ajutorului interviului prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de...
vladimir plahotniuc
Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir...
Ultimele știri
Donald Trump a elaborat un „ghid anti-presă”. Acuzații extrem de grave în procesele care zguduie jurnalismul american
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații. Una dintre victime e prinsă sub dărâmături
Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară, rafalele vor atinge 100 km pe oră. Avertismentul autorităților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
Rachete de apărare aeriană vor ajunge în Ucraina, în urma noului acord convenit cu SUA, anunță Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski și Donald Trump
SUA și Ucraina vor aloca 150 de milioane de dolari pentru un acord privind mineralele
CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj)
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala membrilor europeni ai NATO (Reuters)
Atac rafinarie
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe punctul de a reduce producția de petrol din cauza atacurilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment. Noutate pentru asociaţiile de proprietari
Digi FM
Woody Allen, care a colaborat cu Trump în trecut, îi laudă neașteptat abilităţile actoriceşti. Ce spune azi...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Nepotul lui Kurt Cobain a împlinit un an. Părinții micuțului sunt topiți după el: "Cel mai magic, plin de...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă”
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...