Trei locuințe au fost distruse într-un incendiu puternic în Caraș-Severin. Focul risca să se extindă la o a patra casă

Un incendiu puternic a cuprins, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trei locuințe din localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, existând pericolul extinderii la o a patra gospodărie din apropiere. Nu au fost înregistrate victime, însă pagubele sunt însemnate.

Potrivit sursei citate, pompierii militari au intervenit în cursul nopţii pentru stingerea unui incendiu care a cuprins trei locuinţe din localitatea Slatina-Timiş, fără a fi înregistrate victime.

„La locul evenimentului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş şi Punctului de Lucru Băile Herculane, precum şi o autospecială aparţinând Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Slatina-Timiş”, reiese din comunicatul transmis de ISU Caraş-Severin.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la trei locuinţe, pe o suprafaţă de aproximativ 950 metri pătraţi, existând pericolul propagării flăcărilor la o a patra gospodărie, aflată în imediata vecinătate.

Pompierii au acţionat timp de aproximativ patru ore pentru lichidarea incendiului, reuşind să împiedice extinderea acestuia.

La prima casă cuprinsă de flăcări au ars acoperişul, pe o suprafaţă de aproximativ 600 metri pătraţi, mai multe încăperi şi anexe gospodăreşti, precum şi bunuri aflate în interior. De asemenea, circa 70 de păsări de curte au pierit.

La cea de a doua locuinţă la care s-a extins incendiul au ars acoperişul, pe aproximativ 300 metri pătraţi şi trei încăperi, pompierii reuşind să salveze, printre altele, un tractor şi o remorcă.

Următoarea locuinţă afectată de flăcări a rămas fără acoperiş, pe o suprafaţă în jur de 50 metri pătraţi.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit.

Editor : Ana Petrescu