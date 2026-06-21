Live TV

Trei locuințe au fost distruse într-un incendiu puternic în Caraș-Severin. Focul risca să se extindă la o a patra casă

Data actualizării: Data publicării:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Foto: ISUBIF
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu puternic a cuprins, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trei locuințe din localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, existând pericolul extinderii la o a patra gospodărie din apropiere. Nu au fost înregistrate victime, însă pagubele sunt însemnate.

Potrivit sursei citate, pompierii militari au intervenit în cursul nopţii pentru stingerea unui incendiu care a cuprins trei locuinţe din localitatea Slatina-Timiş, fără a fi înregistrate victime.

„La locul evenimentului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş şi Punctului de Lucru Băile Herculane, precum şi o autospecială aparţinând Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Slatina-Timiş”, reiese din comunicatul transmis de ISU Caraş-Severin.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la trei locuinţe, pe o suprafaţă de aproximativ 950 metri pătraţi, existând pericolul propagării flăcărilor la o a patra gospodărie, aflată în imediata vecinătate.

Pompierii au acţionat timp de aproximativ patru ore pentru lichidarea incendiului, reuşind să împiedice extinderea acestuia.

La prima casă cuprinsă de flăcări au ars acoperişul, pe o suprafaţă de aproximativ 600 metri pătraţi, mai multe încăperi şi anexe gospodăreşti, precum şi bunuri aflate în interior. De asemenea, circa 70 de păsări de curte au pierit.

La cea de a doua locuinţă la care s-a extins incendiul au ars acoperişul, pe aproximativ 300 metri pătraţi şi trei încăperi, pompierii reuşind să salveze, printre altele, un tractor şi o remorcă.

Următoarea locuinţă afectată de flăcări a rămas fără acoperiş, pe o suprafaţă în jur de 50 metri pătraţi.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
explozii in ucraina
2
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
Magyar Zelenski
3
Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în ultimul moment și a...
SUA Iran
4
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
avioane militare pe un portavion american / vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz / Donald Trump
5
Iranul a câștigat războiul, dar ar putea pierde pacea. Greșeala majoră pe care a făcut-o...
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Incendiu la un cămin de vârstnici din judeţul Giurgiu. Peste 40 de oameni au reușit să iasă din clădire
pompieri 112
Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Timişoara: trei răniți, zeci de locatari evacuaţi
incendiu buzau
Incendiu de proporții în județul Buzău. Două case cuprinse de flăcări în Săhăteni, pompierii intervin cu mai multe autospeciale
SUCEAVA - BROSTENI - INUNDATII - 31 IUL 2025
Case inundate și străzi sub ape: Ploile și vijeliile din ultimele 24 de ore au provocat pagube în 15 județe și în Capitală
Incendiu Hong Kong
Şapte persoane şi două companii,inculpate după incendiul din Hong Kong din noiembrie, care a făcut 168 de morți
Recomandările redacţiei
ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Congres Extraordinar al PNL, astăzi. Miză uriașă: tranșarea puterii...
gabriela horga pnl
Gabriela Horga, propusă ca vicepreședinte PNL în echipa lui Ilie...
photo-collage.png - 2026-04-01T231614.696
Tensiuni politice în Marea Britanie. Premierul Keir Starmer ar fi...
prizonieri într-un lagăr sovietic
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice...
Ultimele știri
Marius Budăi, despre viitorul Guvern: „PSD este gata să acorde sprijinul parlamentar, dar nu oricum și nu oricui”
Franța interzice consumul de alcool la festivalul „Fete de la Musique”, pe fondul caniculei extreme care lovește țara
AUR insistă cu organizarea de alegeri anticipate. Peiu: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Ești atât de iubită!” Emma Heming Willis a împlinit 50 de ani: imagini rare cu Bruce Willis și mesajul...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Fanatik.ro
Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs a aplicat noua regulă FIFA, iar fanii au început să huiduie chiar sub privirile lui Gianni...
Adevărul
Mizele vizitei lui Nicușor Dan în Turcia. Analist: „Încearcă să realizeze un demers de advocacy pentru țara...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A luat ZECELE perfect, după performanța istorică de la Cupa Mondială! ”Le-ai arătat tuturor cine ești”
Pro FM
Ultima dorință a lui Frank Sinatra. Cine a moștenit averea de 200 de milioane de dolari și bunurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Helen Hunt, emoții uriașe pentru fiica ei: "Ești grozavă!". Makena a absolvit una dintre cele mai...
Adevarul
Cum menții o temperatură suportabilă în locuință, pe caniculă, fără aer condiționat. De la ce valori începem...
Newsweek
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
De la „emoție pură” la succes financiar. Filmul despre care specialiștii spun că ar putea avea încasări...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...