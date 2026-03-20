Trei pacienți cu arsuri, transferați în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române

O aeronavă C-27J Spartan a Forțele Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri dimineață din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru o misiune umanitară de transport al a trei pacienți cu arsuri.

Aeronava va parcurge ruta Otopeni – Craiova – Lübeck – Frankfurt, în cadrul unei operațiuni organizate în sprijinul transferului medical internațional, precizează MApN într-un comunicat de presă.

Misiunea se desfășoară la solicitarea Departamentul pentru Situații de Urgență, prin mecanismele aflate în vigoare pentru intervenții umanitare și transferuri medicale externe.

Pe durata zborului, asistența medicală este asigurată de o echipă din cadrul Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, alături de specialiști ai Forțelor Aeriene Române, care monitorizează permanent starea pacienților.

