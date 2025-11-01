Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă împreună cu mama lor, potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare de Romsilva.

„Surpriză la Ocolul Silvică Marginea! Trei pui de pisică sălbatică, mișunând jucăuș pe lângă mama lor, au fost surprinși de camerele de monitorizare a faunei, amplasate într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Marginea. Imaginile au făcut deliciul colegilor de la Direcția Silvică Suceava și acum vi le împărtășim dumnevoastră. Bonus! Unul dintre pui și-a mai făcut apariția și pe timp de zi, să-l vedem mai bine cât este de frumos!”, arată postarea pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Pisica sălbatică este un animal solitar care vânează noaptea şi foarte rar este văzut de oameni în mediul său natural, mai spune sursa citată.

Felina poate să ajungă 70 de centimetri lungime, lungimea cozii poate fi de 35 de centimetri. La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme. Pisica sălbatică se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.

Direcția Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare de păduri de stat, mai informează Romsilva.

