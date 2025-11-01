Live TV

Video Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama lor într-o pădure din Suceava

Data actualizării: Data publicării:
Wildcat Felis silvestris
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă împreună cu mama lor, potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare de Romsilva.

„Surpriză la Ocolul Silvică Marginea! Trei pui de pisică sălbatică, mișunând jucăuș pe lângă mama lor, au fost surprinși de camerele de monitorizare a faunei, amplasate într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Marginea. Imaginile au făcut deliciul colegilor de la Direcția Silvică Suceava și acum vi le împărtășim dumnevoastră. Bonus! Unul dintre pui și-a mai făcut apariția și pe timp de zi, să-l vedem mai bine cât este de frumos!”, arată postarea pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pisica sălbatică este un animal solitar care vânează noaptea şi foarte rar este văzut de oameni în mediul său natural, mai spune sursa citată.

Felina poate să ajungă 70 de centimetri lungime, lungimea cozii poate fi de 35 de centimetri. La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme. Pisica sălbatică se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.

Direcția Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare de păduri de stat, mai informează Romsilva.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
4
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digi Sport
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova attends a press conference
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a...
People walk through the Arboretum park during sunny autumn weather in Zurich
Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va...
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se...
Ultimele știri
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei. „Daune mult mai mari decât orice sancţiuni”
Crește numărul tinerilor vaccinați anti-HPV: peste 4.000 de beneficiari până în septembrie, după extinderea programului
Dan Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro şi a plătit 35 miliarde de euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FOTO_ROMSILVA_LEMNE_PENTRU_FOC
Volumul de lemne de foc pregătit de Romsilva pentru populație în 2025: cât costă metrul cub
diana buzoianu harta
Ministrul Mediului, despre instituțiile din subordine: Sunt diferențe mari de salariu, deci frustrare. Pe teren nu mai au oameni
romsilva sigla 3
Bonusul de pensionare la Romsilva scade de la zece salarii la unul singur. Buzoianu: „Ne dorim un sistem echitabil”
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codul silvic, prin ordonanță de urgență, ca să poată reorganiza Romsilva
cabana romsilva
O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de milioane de lei anual. Veniturile și cheltuelile, ținute la secret
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Fanatik.ro
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Penalități pentru proprietarii de la bloc: în ce situații pot fi amendați și cât pot plăti
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Serena Williams, acuzată de "magie neagră" și numită "vrăjitoare". Cum arată acum, la 44 de ani
Pro FM
Ce avere are Billie Eilish. A strâns milioane de dolari din muzică, parfumuri și turnee mondiale
Film Now
Motivul bizar pentru care Mark Wahlberg a refuzat să joace în „Star Trek”: „Pur și simplu nu am înțeles!”
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Cine ia banii după 13 noiembrie?
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Michael Shannon, moment jenant în timp ce lucra cu Leonardo DiCaprio: „M-am simțit oribil!”. Cei doi filmau...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles