Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj)

CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Militari români în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Inquam Photos/Alex Nicodim

Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit datelor unui barometru INSCOP Research, realizat la comanda Informat.ro.

74.2% dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat (față de 79.4% în iulie 2015), în timp ce 20.7% au o părere proastă (față de 15.1% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 5.1%, arată datele sondajului.

Sursă: INSCOP Research

În funcție de preferințele politice, au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat: 76% dintre votanții PSD, 94% dintre votanții PNL, 87% dintre votanții USR și 68% dintre cei ai AUR.

În funcție de alte criterii măsurate, sunt favorabili introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat 76% dintre bărbați și 72% dintre femei; 76% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 78% dintre cei peste 60 de ani.

60% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 87% dintre cei cu educație superioară, 74% din locuitorii din București, 81% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 80% dintre cei din urbanul mic și 68% din rural, respectiv 81% dintre angajații la stat și 75% dintre cei care lucrează la privat sunt, de asemenea, în favoarea introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat.

Au o părere proastă despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat: 21% dintre votanții PSD, 4% dintre votanții PNL, 9% dintre votanții USR și 28% dintre cei ai AUR, respectiv 20% dintre bărbați și 21% dintre femei, 22% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 20% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 26% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 16% dintre cei peste 60 de ani. 33% dintre persoanele cu educație primară, 19% dintre cei cu educație medie, 10% dintre cei cu educație superioară, 23% din locuitorii din București, 16% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 17% dintre cei din urbanul mic și 25% din rural, respectiv 15% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat au o părere proastă despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat.

„Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani. Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research, citat în comunicat.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

