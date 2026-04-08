Trei sferturi dintre români spun că vor merge la slujba de Înviere. Un procent similar spun că vor petrece Paştele acasă (sondaj)

Slujbă de Înviere într-o biserică ortodoxă. Foto: Agerpres

Trei din patru români spun că vor merge anul acesta la slujba de Înviere, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, Un procent similar este reprezentat de cei care spun că vor petrece Paştele acasă, în timp ce 2,5% afirmă că vor pleca în vacanţă în ţară, iar 1,8% vor merge în străinătate, mai relevă datele sondajului, realizat în perioada 1 - 7 aprilie. 

Semnificaţia Paştelui 

Potrivit sondajului, 73,4% dintre cei intervievaţi consideră că Paştele este în primul rând o sărbătoare religioasă, 12,1% o văd ca pe o sărbătoare de familie, 6,9% ca pe o tradiţie culturală, 5,4% ca pe o sărbătoare comercială, iar 0,9% se raportează la această sărbătoare ca la o perioadă liberă din an. Totodată, 0,4% menţionează altceva, iar 0,9% nu ştiu sau nu răspund. 

Sunt de părere într-o proporţie mai mare decât media că Paştele este în primul rând o sărbătoare religioasă mai ales: votanţii PSD şi AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din urbanul mic. 

Votanţii PNL, persoanele între 45 şi 59 de ani, cei cu educaţie superioară, angajaţii din sectorul public văd Paştele ca pe o sărbătoare de familie într-o proporţie semnificativ mai mare decât restul populaţiei. 

Participarea la Slujba de Înviere anul trecut 

Conform INSCOP Research, 65,9% dintre participanţii la sondaj declară că au participat anul trecut la Slujba de Înviere în noaptea de Paşti, în timp ce 34% spun că nu au participat. Ponderea non-răspunsurilor este de 0,1%. 

Declară că au participat anul trecut la Slujba de Înviere din noaptea de Paşti în special: votanţii AUR, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară, angajaţii din domeniul public. 

Nu au participat la Slujba de Înviere într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii PNL, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educaţie superioară. 

Intenţia de participare la Slujba de Înviere de anul acesta 

De asemenea, 75,6% dintre cei chestionaţi afirmă că intenţionează să meargă anul acesta la Slujba de Înviere. La polul opus, 21,7% spun că nu intenţionează acest lucru, 2,7% nu ştiu sau nu răspund. 

Intenţionează să participe la Slujba de Înviere de acest an într-un procent mai mare decât media: votanţii AUR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural, angajaţii la stat, persoanele cu cont de Facebook şi Instagram.  

Nu intenţionează acest lucru într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din urbanul mic.

Planuri pentru minivacanţa de Paşte 

Sondajul arată că 76,2% dintre respondenţi declară că vor petrece minivacanţa de Paşte acasă. 9,6% spun că vor merge la rude sau prieteni, 2,5% că vor pleca în vacanţă în ţară, iar 1,8% în vacanţă în străinătate. Potrivit sondajului, 3,7% nu s-au hotărât încă, 6% afirmă că nu vor face nimic special, iar 0,2% nu ştiu sau nu răspund. 

Precizează într-o proporţie semnificativ mai mare decât restul populaţiei că îşi vor petrece minivacanţa de Paşte acasă: votanţii PSD, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din mediul rural. 

Votanţii PNL şi USR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Capitală şi angajaţii la stat declară într-un procent mai mare decât media că de Paşte vor merge la rude sau prieteni. 

Menţionează într-un procent mai ridicat decât media că îşi vor petrece minivacanţa de Paşte din acest an în vacanţă la ţară: votanţii USR şi persoanele între 30 şi 44 de ani. 

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese  Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%. 

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
5
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
patriarhul daniel
Patriarhul Daniel, mesaj de Sfintele Paşti: „Să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”
Easter egg hunt
O vânătoare de ouă de Paște s-a transformat într-o descoperire macabră, după ce o familie a găsit un craniu uman lângă Los Angeles
un barbat face cumparaturi online
Cumpărături, dar și capcane: Paștele devine terenul preferat al escrocilor cibernetici. Fraude online în creștere cu 90%
un baietel plange de suparare
Aproape jumătate dintre părinții plecați la muncă în străinătate nu vor petrece Paștele cu copiii. Date alarmante dintr-un nou studiu
Lumina Sfântă s-a aprins la Sfântul Mormânt din Ierusalim,iar patriarhul se pregateste sa o imparta credinciosilor
BOR anunță scenariul de rezervă, dacă Sfânta Lumină de Paște nu va putea fi adusă de la Ierusalim
