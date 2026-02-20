Live TV

Video Trei tineri au fost prinși de jandarmii din bucurești cu macetă, cuțit și topor. Doi aveau antecedente dintr-o altercație în ianuarie

Data publicării:
baioneta maceta
Captură foto după video al Jandarmeriei București

Trei tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, au fost depistați de jandarmii din București în Sectorul 5, având asupra lor o macetă, un cuțit tip baionetă, o coadă de topor și o mască, în urma unei acțiuni desfășurate miercuri seara. Investigațiile ulterioare au relevat că doi dintre cei trei bărbați fuseseră implicați, în ianuarie 2026, într-o altercație pentru care au fost reținuți 24 de ore într-un alt dosar penal.

Unul dintre tineri purta în mână o macetă de aproximativ 70 cm, precizează Jandarmeria București. În urma verificării vehiculului, jandarmii au descoperit un cuțit tip baionetă de aproximativ 50 cm, o coadă de topor de circa 100 cm și o mască.

Persoanele au fost identificate, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală, conform prevederilor articolului 372 din Codul Penal al României.

Verificările ulterioare au arătat că doi dintre cei trei bărbați fuseseră implicați, în luna ianuarie 2026, într-o altercație anterioară, pentru care au fost reținuți 24 de ore în cadrul unui alt dosar penal.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații și luarea măsurilor legale necesare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - ETAPA 26 - DINAMO - U CRAIOVA - 9 FEB 2026
Jandarmii au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei după meciul Dinamo – Universitatea Craiova
turisti adidasi
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe traseul spre Ceahlău
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 euro de la un om de afaceri
jandarmi cu gaze lacrimogene
Incidente violente la meciul Rapid - Petrolul. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar cheia e educația și gândirea critică
Recomandările redacţiei
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare...
om in vant si ninsoare
HARTĂ Noi alerte de la meteorologi: ANM a emis un nou cod galben de...
Ultimele știri
CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante
Influencerul Adonis Live, reținut pentru că l-ar fi lovit pe fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui „Maru”
Weekend cu vreme severă în București: Revin ninsorile și gerul și se va așterne un nou strat de zăpadă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
bancnote 50 euro
Banca Centrală Europeană a dat cea mai mare amendă din istoria sa. Ce bancă a fost sancționată cu 12,2...
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...