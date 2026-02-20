Trei tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, au fost depistați de jandarmii din București în Sectorul 5, având asupra lor o macetă, un cuțit tip baionetă, o coadă de topor și o mască, în urma unei acțiuni desfășurate miercuri seara. Investigațiile ulterioare au relevat că doi dintre cei trei bărbați fuseseră implicați, în ianuarie 2026, într-o altercație pentru care au fost reținuți 24 de ore într-un alt dosar penal.

Unul dintre tineri purta în mână o macetă de aproximativ 70 cm, precizează Jandarmeria București. În urma verificării vehiculului, jandarmii au descoperit un cuțit tip baionetă de aproximativ 50 cm, o coadă de topor de circa 100 cm și o mască.

Persoanele au fost identificate, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală, conform prevederilor articolului 372 din Codul Penal al României.

Verificările ulterioare au arătat că doi dintre cei trei bărbați fuseseră implicați, în luna ianuarie 2026, într-o altercație anterioară, pentru care au fost reținuți 24 de ore în cadrul unui alt dosar penal.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații și luarea măsurilor legale necesare.

Editor : Ana Petrescu