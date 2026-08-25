Trei tineri din Brașov care au rămas blocați, marți, pe un traseu nemarcat din Munții Bucegi au fost recuperați de salvamontiștii prahoveni cu ajutorul unui elicopter. Cei trei au încercat să parcurgă o vale de abrupt, deși nu aveau experiența și echipamentul tehnic necesare pentru o astfel de ascensiune.

Tinerii au sunat la 112 după ce au rămas blocați pe firul secundar al Văii Gălbinele. Pentru că zona este dificil accesibilă, salvatorii montani au solicitat sprijin aerian, arată postare de pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

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Doi salvamontiști au fost coborâți din elicopter cu troliul, iar ulterior i-au recuperat prin troliere pe cei trei turiști.

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Salvamont: Turiștii trebuie să își pregătească traseele

Salvamont Prahova atrage din nou atenția asupra necesității pregătirii corespunzătoare înaintea unei drumeții montane, de la verificarea traseului și a condițiilor din teren până la alegerea echipamentului potrivit.

„Deși în repetate rânduri am făcut apel la responsabilitate în pregătirea turelor montane, prin informare prealabilă asupra stării traseelor, deținerea de echipament adecvat dificultății traseului și respectarea regulilor de siguranță, periodic ne întâlnim cu astfel de cazuri, care pot duce la producerea unor accidente grave, chiar mortale”, transmit reprezentanții Salvamont Prahova.

Editor : Ana Petrescu