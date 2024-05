Trend alarmant: De ce tot mai puțini români își doresc copii. „Costă și fac probleme. Decât dureri de cap, mai bine trăiesc liniștit”

Trend alarmant în România. Sunt mai puține nașteri, potrivit Institutului Național de Statistică. Ultimele date publicate pentru luna martie arată că la nivel național s-au născut 10.468 de copii, în scădere cu 662 faţă de luna precedentă.

Dominic are 29 de ani și este convins că nu își dorește copii.

-Nu am copii și nu aș vrea să am pentru că copiii din ziua de azi costă și îți fac probleme. Așa că decât să am dureri de cap mai bine îmi trăiesc viața liniștit. Hotărârea mea este să nu pentru că nu mai rentează. Trebuie să ai bani.

Și nu este singurul.

-Consider că ai mei copii deocamdată sunt cei pe care îi coordonez în calitate de cadru didactic.

La polul opus sunt cei care, din contră, visează la momentul în care vor deveni părinți, doar că și ei au îndoielile lor.

-Îmi doresc copii, nu am copii. Pentru că nu am găsit persoana potrivită.

-Nu m-am gândit, mi se pare o vârstă foarte fragedă și consider că trebuie să ai stabilitate pe toate părțile ca să ai copii.

Realitatea că natalitatea se prăbușește e întărită și de statistici. INS arată că se nasc din ce în ce mai puțini copii.

Ana-Cristina Micu - jurnalist Digi24: Cifrele natalității în România sunt în continuă scădere. În anul 2020 a fost înregistrat cel mai redus număr din ultimii 100 de ani, timp în care în 2023 a fost cel mai mic număr din ultimii 146 de ani, adică de când se fac măsurătorile.

În fața acestui trend îngrijorător, Ministerul Familiei încearcă să motiveze tinerele familii cu ajutoare financiare.

Natalia Intotero, ministrul Familiei: La programul de fertilizare in vitro care urmează a fi deblocat e vorba de un sprijin pentru 10 mii de proceduri. E vorba fie de 10 mii de cupluri, sau fiecare are dreptul la 3 încercări, de 3 ori primește finanțare.

Sociologii nu sunt însă optimiști în fața acestui fenomen.

Sorin Cace - sociolog la Institutul de Cercetare a Calității Vieții: Tendințele acestea sunt de ceva vreme și ele se vor păstra și în anii următori. Populația o să scadă în cifre absolute. Populația de vârstă activă și ponderea femeilor de vârstă activă care ar putea să nască scade.

În martie 2024 a fost cel mai mic număr de nașteri din ultimii 10 ani, conform INS.

