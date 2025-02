Trend periculos în online, iar protagoniști sunt copiii. Își prezintă colecția uriașă de produse de îngrijire și make-up, dar și cum le folosesc zilnic. Este nepotrivit și chiar periculos, spun specialiștii care atrag atenția că, până la 25 de ani, tenul are nevoie doar de protecție solară și hidratare. Alte produse pot arde și distruge pielea la aceste vârste.

Acest trend este extrem de popular printre cei din generația Alpha, adică cei care au sub 15 ani. Riscurile la care se expun acești copii sunt majore.



Iuliana Lupu, medic primar dermatolog: Este o tehnică de marketing care pe de-o parte crește consumul, se adresează unei categorii de populație care nu are nevoie de acest tratament. În primul rând este inutil, nu avem niciun motiv pentru care o tânără dacă nu suferă de acnee sau nu are cicatrici post acnee să aplice retinoizi pe față.

Până la 25 de ani, dermatologii recomandă doar creme de protecție solară și creme hidratante.

Reporter: Cam de la ce vârstă ai început să-ți aplici produse de îngrijire?

Tânără: Cred că de la 10-11 ani.

Tânără: Pe la 15 ani.

Tânără: De la 15 ani, cred, dar știu că în ziua de azi fetele încep mult mai devreme.

Iuliana Lupu, medic primar dermatolog: Dacă aplicăm seruri cu vitamina C, creme pe bază de acid glicolic sau retinol, gradul lor de penetrabilitate este mult mai mare și efectele adverse, adică iritație, riscul de arsuri, egzeme este mult mai mare.

Pentru tineri și adolescenți, mediul online poate crea dependență de validare, atrag atenția experții în rețele sociale. Cei care nu postează sunt, totuși, influențați.

Reporter: Cum îți alegi produsele? Te uiți pe TikTok?

Tânără: Da, pe TikTok, pe Youtube, ce-mi apare și mi se pare că este bun și ca preț, și ca ingrediente.

Tânără: Și de pe Youtube, și TikTok.

Reporter: Cum știi că produsele sunt potrivite pentru tenul tău?

Tânără: Le încerc și văd dacă funcționează.

Cristian Bolocan, expert în digital marketing: Practic, vedem că simțim nevoia să intrăm în aceste trenduri. Copiii, cei care au între 10-14 ani, simt constant nevoia și de aceea ei intră în fiecare trend, pentru că algoritmul stimulează crearea de dependență, de senzație.

Specialiștii spun că tinerii și copiii sunt cei mai ușor de influențat de conținutul din online.

