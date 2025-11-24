Live TV

Turist dispărut în Masivul Bucegi: salvamontiști din Brașov și Râșnov îl caută după ce a semnalat hipotermie severă

salvamont
Foto: Arhivă Salvamont Brașov

Salvamontiștii din Râșnov și Brașov caută, încă de azi noaptea, un turist aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie şi care a cerut ajutor. Persoana căutată a indicat că s-ar afla în apropierea Lacului Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, însă, ajunşi în zona respectivă, salvatorii montani nu l-au găsit. După şapte ore de căutări, salvamontiştii au întrerupt acţiunea din cauza vremii nefavorabile, dar au reluat-o luni dimineaţă.

Salvamontiştii braşoveni au informat, duminică noapte, că o echipă „de prim-răspuns”, formată din şapte salvatori montani şi voluntari de la Salvamont Râşnov a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, a intervenit de urgenţă pentru localizarea şi acordarea primului ajutor unei persoane aflate în apropiere Lacului Ţigăneşti, arată o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Brașov.

Persoana respectivă a solicitat ajutor și a spus că se află într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie.

„Având în vedere starea victimei, de la Braşov a plecat încă o echipă de sprijin”, a adăugat sursa citată.

Salvamontiştii au revenit cu o postare pe rețeaua de socializare și au informat că, „din păcate”, persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată, iar după şapte ore de căutări, în cursul dimineţii de luni, în jurul orei 5:00, echipele s-au retras din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Luni dimineaţă, la ora 7:00, căutările au fost reluate, iar fiind solicitați în sprijin și salvamontişti de la Salvamont Zărneşti, Salvamont Predeal, cât şi o echipă de la Inspectoratul de Jandarmi Braşov, la ora transmiterii știrii acţiunea fiind în dinamică.

Editor : Ana Petrescu

"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
